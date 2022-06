Lotos ogłosił wakacyjną promocję. Jest identyczna jak Orlenu

Spis treści: 01 Lotos z identyczną promocją, jak Orlen

W piątek, 1 lipca Lotos rozpoczyna wakacyjną promocję skierowaną do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator . Do końca sierpnia w ramach akcji "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l" czeka na nich rabat w wysokości 30 groszy na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde - podała w czwartek spółka.

Lotos z identyczną promocją, jak Orlen

"Podobnie jak nasza konkurencja zdecydowaliśmy się na wprowadzenie rabatów na tankowanie w okresie wakacyjnym, aby ułatwić klientom letnie podróże" - przekazał prezes Lotos Paliwa Wojciech Weiss, cytowany w informacji prasowej koncernu.

Jak na Lotosie zatankować 30 groszy taniej?

Jak poinformowała spółka, aby otrzymać rabat -30 gr/l paliwa klient musi być aktywnym uczestnikiem programu Navigator, czyli mieć zarejestrowaną fizyczną lub wirtualną kartę Navigator (na stronie lotosnavigator.pl lub w aplikacji Navigator) oraz zaakceptować aktualny regulamin programu. Wówczas na swoim koncie w aplikacji lub na stronie programu w każdym miesiącu obowiązywania promocji udostępnione zostaną mu trzy kupony rabatowe, które będą ważne do końca miesiąca.

Aby skorzystać z promocji klient przy transakcji powinien przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się po zalogowaniu się do konta w aplikacji Navigator lub na stronie programu.

Firma zwróciła uwagę, że promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi aktywnymi na jej stacjach paliw oprócz promocji "Wakacyjna Loteria Lotos".

Wakacyjna promocja Orlenu

24 czerwca br. Orlen ogłosił wakacyjny program promocyjny, zgodnie z którym wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego koncernu, którzy korzystają z aplikacji Orlen Vitay - a od 1 lipca także posiadacze plastikowej karty Vitay - mogą otrzymać 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva) w ramach trzech tankowań miesięcznie do 50 l każde. Pozwala to na zakup w wakacje do 150 l paliwa miesięcznie z rabatem.

Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu Vitay, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Będą oni mogli otrzymać rabat wynoszący 40 groszy na litrze - zapowiedział koncern.





Lotos i Orlen to wciąż odrębne firmy, ale nawet nie stwarzają pozorów

Trwa proces przejmowania Lotosu przez Orlen. Obecnie są to ciągle osobne przedsiębiorstwa, a fuzja - wg słów prezesa Orlenu Daniel Obajtka - powinna zostać sfinalizowana na przełomie lipca i sierpnia.

Obecnie Orlen to największy indywidualny gracz na rynku paliw - należy do niego 1800 stacji. Kolejne 500 stacji należy do Lotosu. Taniej o 30 groszy będzie można więc zatankować na w sumie 2300 z 8 tys. stacji w Polsce. To postawi w bardzo trudnej sytuacji konkurencję, w tym stacje prywatne, których w Polsce jest najwięcej - ok. 3700.

W ramach fuzji Orlenu z Lotosem Orlen przejmie 100 stacji Lotosu. Pozostałe będą działać w barwach węgierskiego koncernu MOL.