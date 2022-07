Wystarczył jeden 1 km/h mniej i skończyłoby się "tylko" na mandacie

Spis treści: 01 Przekroczył prędkość o 51 km/h. Jeden mniej i nie straciłby prawa jazdy

02 Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu

03 Kiedy kierowca może stracić prawo jazdy?

Do zdarzenia doszło 15 lipca w miejscowości Tuszyn. Po godzinie 20:00 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Chryslera, którym poruszał się 32-letni kierowca.

Przekroczył prędkość o 51 km/h. Jeden mniej i nie straciłby prawa jazdy

Pomiar wykazał, że samochód jechał z prędkości 101 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. W Polsce prawo jazdy jest zatrzymywane w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h. Pirat drogowy ewidentnie nie miał tego dnia szczęscie. Przekroczył prędkość o 51 km/h i tym samym, przez 1 km/h więcej, musiał pożegnać się ze swoim prawem jazdy na 3 miesiące.

To oczywiście nie koniec. Kierowca został również ukarany mandatem w wysokości 1 500 złotych, a także 10 punktami karnymi.

Reklama

Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu

Tym razem pirat drogowy nie uniknął konsekwencji swoich czynów. Wciąż jednak zdarzają się amatorzy szybszej jazdy, którzy za nic mają ograniczenia prędkości. Policjanci systematycznie i niezmiennie przypominają, że jednym z głównych powodów wypadków na drogach jest właśnie nadmierna prędkość. Należy ją dostosowywać nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale również do warunków, jakie panują. Nieodpowiedzialne zachowania mogą doprowadzić do tragicznych zdarzeń.

Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Znacznie surowsze kary miały stanowić bicz na piratów drogowych. Stawki prezentują się następująco:

50 zł i 0 punktów karnych - przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km/h

100 zł i 2 punkty karne - przekroczenie dozwolonej prędkości o 11-15 km/h

200 zł i 2 punkty karne - przekroczenie dozwolonej prędkości o 16-20 km/h

300 zł i 4 punkty karne - przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-25 km/h

400 zł i 4 punkty karne - przekroczenie dozwolonej prędkości o 26-30 km/h

800 zł i 6 punktów karnych - przekroczenie dozwolonej prędkości o 31-40 km/h

1000 zł i 8 punktów karnych - przekroczenie dozwolonej prędkości o 41-50 km/h

1500 zł i 10 punktów karnych - przekroczenie dozwolonej prędkości o 51-60 km/h

2000 zł i 10 punktów karnych - przekroczenie dozwolonej prędkości o 61-70 km/h

2500 zł i 10 punktów karnych - przekroczenie dozwolonej prędkości od 71 km/h

Ponadto, jeśli kierowca dopuści się kolejnego drastycznego przekroczenia prędkości w ciągu dwóch lat, kara wzrasta dwukrotnie. Dotyczy to jednak tylko tych mandatów, które zostaną wystawione za prędkość powyżej 30 km/h.

Kiedy kierowca może stracić prawo jazdy?

Z utratą prawa jazdy musi liczyć się kierowca w dwóch przypadkach.

Pierwszy dotyczy przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Uprawnienia do kierowania zostaną także zatrzymane, jeśli kierowca przewoził w samochodzie co najmniej o 3 osoby więcej niż wskazuje liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Policjant może jednak zawnioskować o zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku popełnienia innego poważnego wykroczenia. W tym przypadku mowa o sytuacjach, kiedy uprawnienia zatrzymywane są automatycznie.

***