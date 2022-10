Roztrzaskał auto o drzewo. Nie miał prawa jazdy, miał za to 3 promile

Liczne przykłady potwierdzają, że wiele osób kompletnie lekceważy obowiązujące przepisy i wsiada za kierownicę po cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdu, albo nawet nie zadaje sobie trudu, by te uprawnienia uzyskać. O kolejnym takim przypadku donosi policja z Lublina.

Jazda po alkoholu i bez uprawnień

Chodzi o zdarzenie ze Studzianek w powiecie kraśnickim. Prowadzący Volkswagena Jettę 49-latek zjechał do rowu i rozbił auto o drzewo. Wiózł dwoje pasażerów, którzy na skutek odniesionych obrażeń musieli trafić do szpitala. Sam kierujący wyszedł z wypadku bez szwanku. Jak ustalili obecni na miejscu funkcjonariusze, był kompletnie pijany. W jego organizmie stwierdzono prawie 3 promile alkoholu. Co gorsza, wsiadł za kierownicę, mimo że nigdy nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zapytany o przyczynę zdarzenia stwierdził, że musiał tak zareagować, bo ktoś zajechał mu drogę.

Zdjęcie Sprawca wypadku nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów / Policja

Policja nie podaje, czy pijany 49-latek prowadził swoje auto

Nie wiadomo, czy był jego właścicielem ani czy bez uprawnień jeździł już wcześniej. Oczywiście ma pełne prawo do posiadania samochodu - do tego nie trzeba mieć uprawnień, ale do jazdy po ulicach - jak najbardziej. Ale jakoś trudno sobie wyobrazić, żeby to zdarzenie miało miejsce podczas debiutu 49-latka za kierownicą.

Jazda po alkoholu - przepisy

Polskie prawo stanowi, że prowadzący pojazd może mieć we krwi co najwyżej 0,19 promila. Zawartość alkoholu we krwi na poziomie 0,2-0,5 promila jest traktowana jako wykroczenie. Karą za nie może być areszt do 30 dni, grzywna do 5 000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Wyższa zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem to przestępstwo. Sąd może za nie orzec grzywnę, ograniczenie wolności do 2 lat, a także odebrać uprawnienia do prowadzenia pojazdu na okres od 3 do nawet 15 lat.

Tyle, że by utracić te uprawnienia, trzeba je najpierw posiadać. Jak widać w świeżym przykładzie z województwa lubelskiego, niektórzy wsiadają za kierownicę nie zadając sobie takiego trudu. O dalszym losie 49-latka zdecyduje sąd.

