Tesla planuje nowy, tani model. Wkrótce ruszy produkcja

Spis treści: 01 Tesla planuje nowy model

02 Kiedy ruszy produkcja nowego modelu Tesli?

03 Nowy model Tesli reprezentantem tanich elektryków

Tesla planuje nowy model

Już w przyszłym roku Tesla ma ruszyć z produkcją nowego samochodu. Amerykański producent pracuje nad autem o nazwie kodowej "Redwood" - informuje Reuters, powołując się na cztery anonimowe źródła. Najprawdopodobniej model będzie crossoverem - o takim nadwoziu mówi dwóch informatorów agencji. Dwie z czterech zaznajomionych ze sprawą osób informuje z kolei, że amerykański producent w zeszłym roku wysłał do swoich partnerów "zapytania ofertowe" dotyczące projektu. Prognozował wówczas, że tygodniowa produkcja wyniesie 10 tys. samochodów.

Reklama

Kiedy ruszy produkcja nowego modelu Tesli?

Zdaniem trzech informatorów produkcja modelu rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku. Tesla ma jednak spore doświadczenie, jeśli chodzi o deklarowanie terminu wprowadzania auta na rynek i konsekwentne odkładanie go. Przykładem może być Cybertruck. Samochód został zaprezentowany pod koniec 2019 roku. Pierwotnie miał trafić do sprzedaży w 2021 roku. Tego terminu jednak nie udało się dotrzymać. Później był on jeszcze wielokrotnie przekładany. Dopiero w połowie lipca 2023 r. firma poinformowała, że wyprodukowano pierwszy seryjny egzemplarz. W październiku minionego roku natomiast pojawiła się informacja, że pierwsze dostawy do klientów zaplanowano na 30 listopada tego roku i tego terminu udało się dotrzymać. Jedno ze źródeł wspomnianej agencji stwierdziło, że w związku z dość optymistycznym podejściem Tesli do terminów bardziej prawdopodobne jest, że seryjna produkcja modelu "Redwood" rozpocznie się w 2026 roku.

Nowy model Tesli reprezentantem tanich elektryków

Najprawdopodobniej to właśnie "Redwood" będzie odpowiedzią amerykańskiego producenta na stosunkowo tanią elektromobilność. Warto przypomnieć, że amerykański producent również może obawiać się rosnącej konkurencji ze strony Chin. W ostatnim kwartale minionego roku pod kątem sprzedaży samochodów elektrycznych Tesla została pokonana przez BYD. Chińczycy nie odebrali jednak amerykańskiemu producentowi pozycji lidera w ujęciu całorocznym.

Temat nowego, stosunkowo taniego modelu Tesli jest podnoszony przez Elona Muska cyklicznie. Już w 2020 roku szef marki mówił o aucie w cenie 25 tys. dolarów (przy obecnym kursie to niewiele ponad 100 tys. złotych) oferującym w pełni autonomiczną jazdę. Twierdził wówczas, że samochód powinien pojawić się na rynku w ciągu trzech najbliższych lat. Tego terminu jednak nie udało się zrealizować. Kolejny wyznaczono na 2025 r., co pokrywa się z informacjami na temat modelu "Redwood" (chociaż raczej nie należy spodziewać się, że auto będzie jeździło całkowicie samodzielnie). W kontekście nadwozia auta warto przypomnieć również, że jakiś czas temu w sieci pojawiły się zdjęcia mające wskazywać, że prowadzone były testy taniego modelu Tesli. Z materiałów wynikało, że roboczo wówczas zwany Model 2 jest crossoverem.