W Krakowie, na stacji paliw przy ulicy Kocmyrzowskiej, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jeden z samochodów wpadł w poślizg i uderzył w dystrybutor LPG. W efekcie, jak informował portal Patrol998-Małopolska, doszło do "bardzo dużego wycieku gazu".

Na miejscu wkrótce pojawiła się straż pożarna. Portal polsatnews.pl informuje, że w akcji brało udział 25 strażaków. - Na miejscu rozstawiono dwie kurtyny wodne. Strażacy zakręcili zawór z gazem do dystrybutora. Przyjechała specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna – powiedział redakcji polsatnews.pl rzecznik małopolskiej PSP mł. kpt. Hubert Ciepły. Ostatecznie sytuację udało się szybko opanować. Portal rmf24.pl donosi natomiast, że przeprowadzono również pomiary stężenia gazu w powietrzu – odpowiadała za nie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Kraków-6".

Autem, które uderzyło w dystrybutor, podróżował tylko kierowca. Na szczęście nie odniósł on żadnych obrażeń.

W związku z tym, mimo że w takich miejscach i tak z reguły poruszamy się dużo wolniej niż na drogach publicznych, należy pamiętać o niższej prędkości. Kierowcy wjeżdżający np. na stację paliw, powinni również pamiętać o tym, by odpowiednio wcześniej tę prędkość wytracić – jeśli na placu znajduje się lód, mocniejsze hamowanie może zakończyć się poślizgiem. Oczywiście trzeba również pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniego dystansu od poprzedzającego nas pojazdu, by nie doprowadzić do stłuczki.