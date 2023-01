Pojechali na święta autem elektrycznym. "To była najgorsza podróż w życiu"

12 samochodów na jedną ładowarkę

Jak wykazują najnowsze raporty - obecnie w Europie działa około 307 tys. stacji ładowania. Chociaż na pierwszy rzut oka to dużo, eksperci zwracają uwagę, że takich punktów potrzeba znacznie więcej niż stacji benzynowych. Według kalkulacji - do 2030 r. Europa powinna trzy miliony punktów do ładowania. To z kolei oznacza, że dziennie powstawać ponad 700 nowych stacji.

Tymczasem w samej Polsce powstało zaledwie 300 ładowarek... w pół roku. Już teraz na jeden punkt ładowania przypada niemal 12 samochodów elektrycznych. Polska znajduje się wśród europejskich krajów o najgorzej rozwiniętej sieci stacji szybkiego ładowania.

Czekają nas przeciążenia sieci?

Wszystko wskazuje na to, że elektryfikacja w takim tempie, jakiego oczekuje Bruksela, może nie wypalić. Producenci opracowują nowe modele, ale bez gwarancji, że będą mieli do nich baterie - popyt jest tak duży, że na wiele samochodów czeka się miesiącami.

Z kolei firmy energetyczne ostrzegają przed przeciążeniami sieci i straszą wysokimi kosztami rozbudowy infrastruktury.

Wraz z kolejnymi ostrzeżeniami pojawiają się coraz częstsze zarzuty o nieprzemyślane działanie Komisji Europejskiej, która stawia sprawę na ostrzu noża i "przepycha" elektryczną rewolucję w motoryzacji, zamiast pójść drogą naturalnej ewolucji.

