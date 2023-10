Nowa fabryka Grupy Volkswagena w Polsce. Gigantyczna inwestycja

Na Opolszczyźnie już wkrótce powstanie kolejny zakład spółki Umicore. Tym razem światowy lider w produkcji materiałów katodowych do akumulatorów litowo-jonowych wszedł we współpracę z należącym do grupy Volkswagena przedsiębiorstwem PowerCo, tworząc projekt i spółkę joint-venture o nazwie IONWAY. Owocem tej kooperacji ma być warta ponad 8 miliardów złotych inwestycja w fabrykę materiałów akumulatorowych.

To kolejna taka inwestycja w Polsce

Grupa Umicore, która jest obecna w naszym kraju od ponad 8 lat, planuje rozpocząć budowę nowego zakładu jeszcze w tym roku. Będzie to już trzecia inwestycja spółki w Polsce i druga w której produkowane będą katodowe materiały akumulatorowe. Pierwszy taki obiekt powstał w ubiegłym roku w Radzikowicach, a koszt jego budowy opiewał na 660 mln euro. Podobnie jak wspomniana fabryka, także nowa inwestycja ma być zasilana w 100 proc. zieloną energią.

Zdjęcie Nowa fabryka niemieckiego koncernu w Polsce. Gigantyczna inwestycja / materiały prasowe

Inwestycja Umicore i PowerCo jest najlepszym dowodem na to, że Polska należy do czołówki państw pod względem przyciągania największych, a jednocześnie najbardziej innowacyjnych inwestycji. To kolejna już tak wielka inwestycja ogłoszona w tym roku. Cieszy nas również fakt, że jest to inwestycja wspierająca zrównoważoną transformację gospodarczą i energetyczną Polski w kierunku zeroemisyjności. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nowy zakład do wielka szansa dla całego regionu

Reklama

Kolejny taki zakład to gigantyczna korzyść dla całego regionu i podkreślenie pozycji kraju jako lidera w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Jak podkreślają przedstawiciele firm Umicore i PowerCo - Opolszczyzna i Nysa to idealne miejsce do realizacji kolejnych celów biznesowych obu przedsiębiorstw.

Dla Nysy oraz całego subregionu jest to kolejny przełomowy moment. Zawarcie współpracy z partnerami o tak globalnym zasięgu i niezaprzeczalnej renomie otwiera drzwi do wymiany wiedzy i cennych doświadczeń, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki na Opolszczyźnie. Inwestycja Umicore i PowerCo oraz przeznaczenie 1,7 mld euro udowadnia potencjał i atrakcyjność tego regionu. Jestem wdzięczny za Państwa zaufanie i nieustępliwość w działaniach. prezes zarządu WSSE "INVEST-PARK" Piotr Wojtyczka

Zaletą regionu jest bowiem nie tylko jego umiejscowienie w Europie Środkowej, ale także dobrze rozwinięta komunikacja. Umożliwia to spółkom zredukowanie kosztów logistycznych i ułatwienie organizacji łańcucha dostaw. Ważnym czynnikiem jest także bliskość uczelni wyższych oraz wrocławskich i opolskich instytutów badawczych, co ułatwia znalezienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy - prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku, a produkcja powinna ruszyć w 2026 r. W fabryce do 2030 roku zatrudnienie ma znaleźć blisko 900 osób.