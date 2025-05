Nic już nie uratuje obwodnicy. Droga za 7,5 mln złotych do zamknięcia

Kierowcy w Bolesławiu nie mieli okazji długo korzystać z nowo otwartej obwodnicy miasta. Trasa, oddana do użytku w grudniu 2022 roku, została zamknięta już po dwóch miesiącach. Źródłem problemu okazała się kombinacja czynników geologicznych i hydrologicznych, w tym zakończenie działalności pobliskiej kopalni oraz narastający poziom wód gruntowych.

W rejonie Bolesławia przez wiele lat działała kopalnia cynku i ołowiu, a intensywne wydobycie przyczyniało się do powstawania lokalnych zapadlisk. Zakończenie działalności zakładu w 2020 roku tylko pogłębiło istniejące problemy. W lutym 2023 roku na nasypie obwodnicy pojawiło się zapadlisko o głębokości pięciu metrów, co zmusiło władze do czasowego zamknięcia trasy. Wkrótce potem w okolicy zaczęły występować kolejne zapadliny.