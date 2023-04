Legendarna polska marka wróci na drogi. Tak wygląda nowa Nysa - to nie żart

Paweł Rygas Samochody elektryczne

Ostatnimi czasy mówić można o prawdziwym urodzaju polskich samochodów elektrycznych. Do Izery i jeżdżących już prototypów e-Vana dołącza nowa Nysa. To zaprojektowany w Polsce od podstaw samochód dostawczy, który powstaje właśnie we Wrocławiu.

Zdjęcie Jeżdzące prototypy Nysy z Nysa Zakład Pojazdów S.A / Informacja prasowa