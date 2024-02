Faktury grozy. Wymiana baterii kosztuje dwa razy więcej niż nowe auto

Spis treści: 01 Wymiana akumulatora w BMW i3. Właściciele skarżą się na ceny

Choć samochody elektryczne nie sprzedają się tak dobrze, jak to jeszcze kilka lat temu zakładali producenci, trzeba przyznać, że stale ich przybywa. Oczywiście rosnąca popularność aut z tym rodzajem napędu stawia przed producentami, ale również ich użytkownikami, nowe wyzwania.

Za cześć z nich odpowiada akumulator. Ograniczona dostępność minerałów, z których one powstają, sprawia, że ich wytworzenie nie należy do najtańszych. To zaś przekłada się na ceny całych aut. Nie jest tajemnicą, że wraz z wiekiem żywotność akumulatora spada, a w związku z tym, i końcem gwarancji producenta, wielu użytkowników tych aut może w przyszłości stanąć przed koniecznością wymiany magazynu energii. I tu wracamy do kwestii pieniędzy.

Przykładem elektryka, który jest na rynku już wystarczająco długo, by jego właściciele mogli już rozważać wymianę akumulatorów, jest BMW i3. W internecie już jakiś czas temu pojawił się wpis właściciela, który zdecydował się właśnie na taki krok. Cena takiej usługi robi wrażenie. Jeden z użytkowników Reddita, właściciel BMW i3 w wersji Range Extender z 2014 roku, opowiada, że wymiana akumulatora wyceniona została na 33 tys. dolarów (ponad 131 tys. złotych). Jak zwraca uwagę właściciel auta, w tym przypadku magazyn energii objęty był jeszcze gwarancją.

Przypadek opisany przez amerykańskiego właściciela BMW i3 nie jest jednak odosobniony, a kwoty mogą być nawet dwukrotnie wyższe. Inny z właścicieli modelu z 2015 roku, mimo że, jak twierdzi, nie narzeka na możliwości swojego akumulatora, to woli myśleć przyszłościowo i podzielił się właśnie kwotą na fakturze w ASO. Zgodnie z informacjami tam podanymi, wymiana akumulatora miałaby kosztować przeszło 71 tys. złotych (przy obecnym kursie to ponad 281 tys. zł). Dodajmy, że nowe BMW i3 można było kupić w 2015 roku za 154 tys. zł.

Czy posiadacze aut bawarskiej marki również powinni obawiać się tak wysokich cen za wymianę akumulatora w swoim elektryku? Zapytaliśmy o to polskie przedstawicielstwo BMW. Jak wyjaśnił w rozmowie z Interią Hubert Fronczak, Corporate Communications Manager w BMW Group Polska:

Wymiana modułu wysokonapięciowego, który jest wymieniony w tym poście to koszt około 20 tys. zł brutto. W samochodzie jest 8 takich modułów, ale podkreślam, że wymiana wszystkich to bardzo rzadki przypadek. Podam tutaj dokładne liczby - w ciągu ostatnich 10 lat na polskie drogi wyjechały 1743 egzemplarze BMW i3, a patrząc przez ilość w/w części zamówionych w tym czasie dla całego naszego rynku to wymiana starczyłby na zaledwie 3 pełne komplety.

Przede wszystkim oznacza to, że BMW weryfikuje najpierw którego z modułów akumulatora dotyczy problem, a następnie wymienia tylko ten konkretny element, a nie całą baterię. Warto tutaj dodać, że na wymianę modułu, a nie całego akumulatora, mogą liczyć użytkownicy wszystkich elektrycznych modeli BMW, ponieważ bawarska marka stosuje modułową konstrukcję we wszystkich swoich samochodach. Mimo wszystko nawet gdyby wspomniany użytkownik Reddita musiał wymienić akumulator, byłaby to kwota nieporównywalnie mniejsza, niż wspomniane 281 tys. zł.