"Elektryczne hot hatche" dla urzędników w Krakowie. Po co im tak szybkie auta?

Niedawno pisałem o wzorcowym wręcz "samozaoraniu" warszawskich urzędników, którzy odrzucili zgłoszony przez radnych PiS, w ramach budżetu obywatelskiego, projekt o wymownej nazwie "Urzędnicy na rowery: Rafał Trzaskowski daje przykład".



W uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu projektu, który zakładał sprzedaż samochodów służbowych i przesiadkę urzędników na rowery, przeczytać można było m.in., że - nachalnie promowane przez miasto - jednoślady "nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa". Wskazano m.in., że:



Poruszanie się kierownictwa urzędu rowerami w czasie np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności warunków na drogach, podnosi ryzyko utraty zdrowia lub życia w możliwej kolizji drogowej; korzystanie z samochodu mającego liczne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa jest w tym kontekście rozwiązaniem znacznie korzystniejszym.

Najwyraźniej obywatele mogą narażać się na podobne ryzyko, skoro urzędnicy promują wśród mieszkańców właśnie przesiadkę na rowery.

Nie trzeba było długo czekać, by do swoich kolegów po fachu dołączyli pogrążeni w kompleksie "dawnej stolicy" urzędnicy z Krakowa. Inaczej niż w kategorii "samozaorania" trudno bowiem przedstawiać najnowszą decyzję o zakupie, a - ściślej - dostawie (auta będą używane w ramach najmu długoterminowego) - nowych samochodów służbowych dla Gminy Miejskiej Kraków. Na jakie pojazdy zdecydowali się urzędnicy z Krakowa?

Stolica Małopolski słynie z w kraju z jakości powietrza, więc - zgodnie z panującą modą i zapisami ustawy o elektromobilności - zdecydowano się na pozyskanie samochodów elektrycznych.



Gdyby ktoś zapytał mnie, jaki "elektryk" najlepiej sprawdzi się w warunkach ciasnej miejskiej zabudowy, gdzie z dnia na dzień znikają kolejne miejsca parkingowe i namiętnie zwężane są główne arterie, wskazałbym pewnie na Citroena Ami lub - co biorąc pod uwagę zdecydowanie większą użyteczność - Dacię Spring. Warto przypomnieć, że w lutym Green NCAP, oceniając pojazd przez pryzmat zużycia energii - okrzyknęło Springa "najbardziej ekologicznym samochodem 2022 roku".

Dacia Spring świetnie spisuje się w roli miejskiego pojazdu. 45 KM i 125 Nm w zupełności wystarcza, by sprawnie poruszać się autem w ruchu miejskim. Producent deklaruje zasięg na poziomie 305 km w trybie WLTP City, co oznacza, że "w prawdziwym życiu" - szanując przepisy prawa o ruchu drogowym - na jednym ładowaniu pokonać można około 200 km.

Przyznacie chyba, że to wystarczy, do sprawnego realizowania "zadań publicznych" przez jednostki gminne. wśród których wymieniane są m.in.:



MPK SA,



Zarząd Infrastruktury Sportowej,



Straż Miejska Miasta Krakowa,



Urząd Miasta Krakowa, Muzeum Krakowa,



Muzeum Inżynierii i Techniki,



Zespół Szkół i Placówek "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących",



Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej,



MOPS czy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.



Tyle tylko, że Kraków nie zdecydował się wcale na Dacie Spring, chociaż trzon nowej floty rzeczywiście stanowić będą auta z oferty Grupy Renault. Ponad połowa z 86 zamówionych przez Kraków samochodów (w ramach zamówienia do Krakowa trafi 1 elektryczny bus, 25 elektrycznych samochodów dostawczych i 63 samochody osobowe) to elektryczne Renault Megane E-Tech.



Wśród modeli, które zasilą elektryczną flotę Gminy Miejskiej Kraków, znajdzie się 27 Megane E-Tech electric w wersji wyposażenia equlibre w kolorze biel alpejska oraz 19 w kolorze szarym schiste. Są to elektryczne Megane E-Tech EV60 220 KM z zasięgiem 450 km - czytamy w komunikacie Renault Polska.

W tym miejscu warto dodać, że testując właśnie takie Megane E-Tech EV60 220 KM, określiliśmy go mianem "elektrycznego hot hatcha".



Nie dziwota, bo w projektowaniu tego pojazdu pomagali inżynierowie z BWT Alpine F1 Team. Po co urzędnikom miejskim samochód o mocy 220 KM, który przyspiesza do setki w 7,2 sekundy? Przecież w warunkach miejskich rzadko kiedy przekraczamy 50 km/h a - nawet na głównych arteriach - obowiązuje przecież ograniczenie do 70 km/h.



Całkiem prawdopodobne, że decydującą kwestią okazał się być zasięg. Megane E-Tech EV60 220 KM może się pochwalić baterią o pojemności 60 kWh netto, co przekłada się na deklarowane przez producenta 450 km. W cenniku Renault znajdziemy jeszcze - tańsze o blisko 30 tys. zł - Megane E-Tech EV40 z akumulatorem o pojemności 40 kWh. Te nie osiąga jednak 220 KM lecz skromne 130 KM, przyspiesza do setki w 10 sekund i zamiast "do 450 km" oferuje zasięg "do 300 km".

Zdjęcie Elektryczne Renault Megane E-Tech dla Krakowa. Mają po 220 KM i przyspieszają do setki w 7,2 s / Informacja prasowa

Dlaczego nie zdecydowano się na tańszą opcję? Czyżby urzędnicy przestraszyli się konieczności przerywania służbowych podróży koczowaniem pod ładowarkami? I jak taki scenariusz ma się do namawiania mieszkańców do przesiadki na elektryki i powtarzanego jak mantrę argumentu, że zasięgi na poziomie 150 km dziennie w zupełności wystarczą zdecydowanej większości kierowców?



Cytując klasyka - "nie wiem, ale się domyślam".



