Urzędnicze "samozaoranie" w Warszawie. Zamiast rowerów kupią nowe auta

"Bujać to my, ale nie nas". Tak podsumować można stanowisko warszawskiego ratusza dotyczące projektu "Urzędnicy na rowery: Rafał Trzaskowski daje przykład" - zgłoszonego w ramach warszawskiego Projektu Obywatelskiego. Ku zaskoczeniu warszawiaków, zachęcanych do porzucenia aut na rzecz rowerów, projekt sprzedaży samochodów służbowych nie zyskał aprobaty w stołecznym ratuszu. Urzędnicy zaopiniowali go negatywnie i odrzucili. Ich argumenty to woda na młyn dla "przyspawanych do samochodów" mieszkańców.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski nie będzie jeżdził rowerem. Ratusz odrzucił projekt obywatelski "Urzędnicy na rowery: Rafał Trzaskowski daje przykład" / Jan Bielecki / Agencja SE/East News