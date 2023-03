Niemniej w sieci pojawiły się zdjęcia mające wskazywać, że testy auta już ruszyły i odbywają się w Chinach. Elementy Tesli zdają się być jednak wpasowane w... Mazdę CX-30. Można jedynie domniemywać, że testy są jeszcze we wczesnej fazie, a Tesla nie chce zdradzać wyglądu swojego auta.

Elon Musk obiecuje, ale lepiej się do tego nie przywiązywać

Choć słowa Elona Muska brzmią bardzo ambitnie, należy podchodzić do nich ze sporym dystansem. O modelu oferującym w pełni autonomiczną jazdę i kosztującym 25 tys. dolarów Musk mówił w 2020 roku, że powinien pojawić się w ciągu najbliższych trzech lat. Z kolei w 2014 roku zapowiadał, że rok później 90 proc. Tesli będzie poruszać się autonomicznie. W rzeczywistości jednak amerykański urząd zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego stwierdził, że system jazdy autonomicznej oferowany w samochodach Tesli może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. W związku z tym Tesla została zobowiązana do usunięcia go z ponad 360 tys. aut. Mimo, że amerykańska marka poczyniła oczywiście duże postępy w rozwoju systemów autonomicznej jazdy, raczej trudno uwierzyć, że za dwa lata Model 2 będzie jeździł całkowicie samodzielnie.

***