W czasie konferencji prasowej zorganizowanej przy okazji otwarcia przez PKN Orlen nowej farmy fotowoltaicznej w Wielbarku na Mazurach prezes koncernu Daniel Obajtek poruszył kwestię cen paliw na stacjach. Jak się okazało, na majówkę czeka nas obniżka.

Prezes Orlenu zapowiada obniżkę cen paliw

Obajtek wskazał, że ceny paliw w hurcie spadają, a to pozwala na obniżki cen na stacjach. Podkreślił również, że koncern od 10 dni obniża ceny, ponieważ notowania na giełdach paliw zaczynają się stabilizować. Prezes Orlenu chwalił się, że w ciągu tych 10 dni udało się obniżyć koszt benzyny o 12 groszy i oleju napędowego o 24 grosze. "Dziś następna obniżka, bo idzie długa majówka: dodatkowo 8 gr na benzynie i 12 gr na oleju" - powiedział Obajtek.

To jednak nie wszystko. Prezes Orlenu dodał, że klienci mogą liczyć na stacjach na pewną promocję, jeśli chodzi o przekąski i napoje. Każdy, kto zatankuje na stacji co najmniej 30 litrów paliwa, otrzyma za darmo, wedle swojego wyboru, hot doga lub kawę.

Analitycy prognozowali obniżki cen paliw

Warto przypomnieć, że analitycy portalu e-petrol.pl prognozowali w okresie przed majówką znaczące obniżki na stacjach. Cena benzyny 98-oktanowej miała ulokować się między 7,33 a 7,45 zł za litr, z kolei w przypadku Pb 95 cena miała znajdować się w przedziale 6,71 - 6,83 zł za litr. Obniżki spodziewano się również w przypadku LPG. Prognozowana cena gazu miała wynosić 2,99 - 3,08 zł za litr. Największe spadki cen analitycy przewidywali jednak w przypadku oleju napędowego. Średni poziom miał wynieść między 6,52 i 6,65 zł za litr.

Jakie ceny paliw na stacjach?

Z danych portalu wynika, że na polskich stacjach ceny za litr paliwa wynoszą średnio:

w przypadku Pb 98: 7,32 zł

Pb 95: 6,72 zł

ON: 6,49 zł

LPG: 3,07 zł

Dla porównania w zeszłym tygodniu średnia cena za litr 98-oktanowej benzyny wynosiła 7,42 zł, a w przypadku benzyny 95-oktanowej było to 6,82 zł za litr. Jeśli chodzi o olej napędowy, średnia cena w zeszłym tygodniu wynosiła 6,71 zł za litr. Za litr LPG należało średnio zapłacić 3,09 zł. Oznacza to, że w ciągu tygodnia litr zarówno w przypadku benzyny 95-, jak i 98-oktanowej potaniał o 10 groszy. O dwa grosze potaniał gaz. Największa obniżka dotyczy jednak oleju napędowego. Jest on aż o 22 grosze tańszy, niż przed tygodniem.

Najtaniej za Pb 95 i olej napędowy przyjdzie zapłacić kierowcom na Podlasiu. Kosztują one kolejno: 6,67 zł i 6,43 zł za litr. Zatankować LPG najtaniej można natomiast w województwie świętokrzyskim. Kosztuje 2,98 zł za litr. Najgorzej, jeśli chodzi o koszty związane z tankowaniem wszystkich paliw, jest w województwie zachodniopomorskim. Ceny benzyny 95-oktanowej, oleju napędowego i LPG wynoszą kolejno 6,77 zł, 6,57 zł i 3,18 zł za litr.

