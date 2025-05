Spadki cen paliw nie są przypadkowe. Obecne ceny hurtowe benzyny w Polsce wynoszą ok. 5,40 zł brutto za litr. Biorąc pod uwagę typowe rabaty handlowe, ceny detaliczne na niektórych stacjach powinny zbliżać się do 5,70 zł - i to już dziś.

W ciągu ostatnich dni ropa Brent potaniała do poziomu 60,39 dolara za baryłkę, a amerykańska WTI spadła do 57,31 dolara. To najniższe poziomy od ponad roku. Co więcej, OPEC+ zapowiedział kolejne zwiększenie wydobycia ropy - o 411 tys. baryłek dziennie. Całościowo w II kwartale wzrost ten wyniesie niemal milion baryłek na dzień.