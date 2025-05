Gdy zbiornik paliwa zaczyna się napełniać w pewnym momencie słyszymy charakterystyczny odgłos odbicia, a z pistoletu przestaje płynąć paliwo. To znak dla kierowcy, że czas odwiesić go na dystrybutor.

Pierwsze odbicie to koniec tankowania. To najlepsza metoda

Dolewanie paliwa powyżej poziomu wyznaczonego przez pierwsze odbicie nie jest dobrym pomysłem. Przestrzegają przed tym nawet samochodowe instrukcje obsługi. Taka praktyka sprawia, że paliwo nie trafia do zbiornika, ale zostaje w kanale, który do niego prowadzi.

Ale przede wszystkim: zbyt duża ilość paliwa w baku może utrudnić, a nawet uniemożliwić odpowietrzenie zbiornika. W samochodzie będzie cuchnąć benzyną lub olejem napędowym. W najgorszym wypadku paliwo dostanie się do układu odpowietrzającego i może go uszkodzić.

Niewłaściwe jest tankowanie samochodu do samego końca, ale również niebezpieczne jest jeżdżenie na rezerwie. Szczególnie groźne jest to w przypadku niskich temperatur. Gdy ilość paliwa w baku jest niewielka, może dochodzić do kondensacji pary wodnej. Wilgoć może pojawić się na wewnętrznych ściankach baku. Taka sytuacja może prowadzić do korozji ścianek baku, a woda może zostać wypchnięta wraz z benzyną do filtrów lub innych wąskich przewodów.