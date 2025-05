Nieprawidłowe podnoszenie Tesli Model 3 może prowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych, co pokazał przypadek duńskiego właściciela.

Powodem powstania uszkodzeń było nieprawidłowe podnoszenie pojazdu. Tesla Model 3, podobnie jak wiele innych samochodów elektrycznych, posiada dużą baterię umieszczoną pod podwoziem. To bardzo delikatny i wrażliwy element, podatny na różnego rodzaju uszkodzenia. Z tego powodu producenci przewidują specjalne punkty podparcia - w przypadku Tesli są to dokładnie cztery miejsca. Kluczowe jest, aby podczas podnoszenia auta do naprawy czy wymiany opon korzystać wyłącznie z tych wyznaczonych, wzmocnionych miejsc. Ma to zapobiec pęknięciom i deformacjom zarówno konstrukcji, jak i samej baterii. Nie wszyscy mechanicy jednak o tym wiedzą i najczęściej nie przywiązują uwagi do wybrania prawidłowych miejsc podparcia.