Rowerzysta na drodze ekspresowej. Nie wiedział, że nie wolno

W ostatnią środę (4 stycznia) po godzinie 17:00 policjanci z Lubina zostali poinformowani o rowerzyście, który porusza się drogą ekspresową. Cyklista jechał pasem S3 od strony Legnicy w kierunku Lubina. O dość nietypowym zdarzeniu funkcjonariuszy poinformowali kierowcy, którzy podróżowali tą trasą.

Rowerzysta na drodze ekspresowej

Znalezienie rowerzysty nie było problemem. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali amatora mocnych wrażeń, którym, jak się okazało, był 58-letni mężczyzna. Powodem pojawienia się na drodze ekspresowej nie było jednak zamiłowanie do sportów ekstremalnych, a nieświadomość. Rowerzysta tłumaczył funkcjonariuszom, że zmierza do domu i nic nie wie o tym, że jazda rowerem po drodze ekspresowej jest zabroniona.

Reklama

Jakby było mało tego, że mężczyzna w ogóle poruszał się po drodze ekspresowej, czym już narażał siebie na niebezpieczeństwo, to sytuację pogarszały panujące wówczas warunki - deszcz, mocno wiejący wiatr oraz zmierzch, a przez to ograniczona widoczność. Naprawdę niewiele brakowało, by nieodpowiedzialny mężczyzna w ogóle do domu nie dojechał. Docenić natomiast należy postawę kierowców, którzy powiadomili policjantów o dość nietypowej sytuacji, jak na warunki drogi ekspresowej, i niewykluczone, że tym samym uratowali mu życie.

Funkcjonariusze zajęli się nieodpowiedzialnym rowerzystą. Przetransportowali go w miejsce, w którym mógł spokojnie kontynuować bezpieczną jazdę.

Jazda rowerem po drodze ekspresowej jest zabroniona

Teoretycznie każdy powinien zdawać sobie sprawę, że poruszanie się pieszo lub rowerem po drodze ekspresowej lub autostradzie to właściwie proszenie się o wypadek. Niestety historia pokazuje, że co jakiś czas znajdują się na tyle nieświadomi lub na tyle nieodpowiedzialni, żeby podjąć się takiego czynu.

Przykładem może być również rowerzysta, który został zatrzymany przez opolskich policjantów, kiedy jechał pasem awaryjnym po autostradzie A4. Jak tłumaczył, zmierzał z Krapkowic do Wrocławia, a taką trasę (jako najszybszą) zaproponowała mu nawigacja.

Policja przypomina, że zarówno piesi, jak i rowerzyści mają zakaz poruszania się po drogach ekspresowych i autostradach. Obejmuje on również pas awaryjny oraz pobocze. Każdy kto dopuszcza się takiego czynu stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również innych uczestników ruchu drogowego.

***