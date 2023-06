Pomylił drogę z torem wyścigowym. Policjanci mieli ogromny problem

Spis treści: 01 Motocyklista jechał zdecydowanie zbyt szybko. Grupa Speed miała problem, by go dogonić

02 Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

03 Przekroczenie prędkości w warunkach recydywy. Jaki mandat?

Motocyklista jechał zdecydowanie zbyt szybko. Grupa Speed miała problem, by go dogonić

Jeden z policjantów z grupy Speed patrolujących DTŚ w Gliwicach zauważył w lusterku szybko zbliżający się punkt. Okazało się, że to motocykl, poruszający się z nadmierną prędkością. Na tym odcinku obowiązuje bowiem ograniczenie prędkości do 70 km/h. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim w pościg.

Grupa Speed ma do dyspozycji samochody, które mają być skuteczną bronią w walce z piratami drogowymi. W służbie funkcjonariuszy znajdują się różne modele z mocnymi silnikami. W policyjnej flocie znajdziemy takie modele jak BMW Serii 3, Skoda Superb, Kia Stinger czy Cupra Leon. Mimo to policjanci ścigający motocyklistę mieli spory problem z dotrzymaniem tempa. Wynik pomiaru za pomocą wideorejestratora wykazał, że pirat drogowy jechał z prędkością ok. 180 km/h.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pędził 180 km/h. Nawet grupa SPEED miała problem, by go zatrzymać Policja

Po krótkim pościgu policjantom udało się zatrzymać amatora szybkiej i niebezpiecznej jazdy. Motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przy okazji tego występku warto przypomnieć, jakie mandaty można otrzymać za przekroczenie prędkości.

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości w warunkach recydywy. Jaki mandat?

Warto pamiętać, że od 17 września 2022 roku na polskich drogach funkcjonuje zasada recydywy. Kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym kolejny raz w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany dwukrotnie wyższym mandatem. Jak można zauważyć, dwukrotność kary dotyczy wyłącznie mandatów. Punkty karne za dane wykroczenie pozostają bez zmian.

Kary, jakich możemy wówczas spodziewać się za przekroczenie prędkości w warunkach recydywy prezentujemy poniżej:

31-40 km/h - mandat 1600 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 2000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 3000 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 4000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 5000 zł i 15 punktów karnych.

***