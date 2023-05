Kierowca MINI dostał gigamandat. Chwila przyjemności kosztowała go 5000 zł

Spis treści: 01 Kierowca MINI się doigrał. Zadziałało prawo recydywy

Wszystkim się wydaje, że są nieuchwytni, ale niewiele trzeba, żeby znaleźć się na celowniku drogówki. Zwłaszcza, kiedy na drodze ekspresowej S7 poruszamy się z prędkością blisko 200 km/h. Pędzącego MINI Coopera mundurowi z Mazowieckiej Grupy Speed zatrzymali w mgnieniu oka.

Kierowca MINI się doigrał. Zadziałało prawo recydywy

Pomiar wykonany przez funkcjonariuszy radomskiej drogówki wykazał, że 31-latek na drodze z ograniczeniem do 120 km/h, rozpędził swojego małego hatchbacka do 192 km/h. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 71 km/h normalnie zapłaciłby 2500 zł, jednak w tym przypadku zadziałało prawo recydywy.

Brawurowa jazda kosztowała go krocie

Tym sposobem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota została podwojona. Kierujący MINI został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, a dodatkowo do jego konta kierowcy zostało przypisanych 15 punktów karnych. To niestety wystarczyło, by z uwagi na przekroczenie limitu, stracił uprawnienia do kierowania pojazdami.

Takich sytuacji będzie coraz więcej

Słońce, wysoka temperatura i prosta droga - tyle wystarczy, by sprowokować kierowcę do mocniejszego wciśnięcia gazu. W nadchodzących miesiącach takich kierowców na drogach będzie tylko więcej. Policja więc ponownie apeluje o zdrowy rozsądek i zachowanie ostrożności. Chwila nieuwagi lub zbędny pośpiech może doprowadzić do tragedii.

