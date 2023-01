Kierowca jechał o 87 km/h za szybko, ale to nie największa głupota jaką zrobił

Spis treści: 01 Kierowca Golfa jechał 137 km/h w terenie zabudowanym

02 Co grozi za jazdę z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów?

03 Mandaty za przekroczenie prędkości 2023

Kierowca Golfa jechał 137 km/h w terenie zabudowanym

Jak informuje policja z Gorzowa Wielkopolskiego, patrol grupy Speed pełnił służbę w Ludzisławicach, kiedy funkcjonariusze zauważyli szybko zbliżający się w ich stronę samochód. Zmierzyli jego prędkość przy użyciu ręcznego radaru i okazało się, że jedzie on 137 km/h w terenie zabudowanym. Przekroczył więc dopuszczalną prędkość o 87 km/h, czyli niemal trzykrotnie.

Policjanci zatrzymali złotego Volkswagena Golfa, za którego kierownicą siedział 40-latek. Za tak szybką jazdę funkcjonariusze chcieli mu wręczyć mandat na 2500 zł i 15 punktów karnych, a także zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Wtedy wyszła na jaw poważniejsza przewina mężczyzny.

Reklama

Okazało się, że prawa jazdy nie da się mu zatrzymać, gdyż w 2021 roku sąd zdecydował o nałożeniu na niego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policja nie podaje, co było powodem tak dotkliwej kary, ale możemy domyślać się, że 40-latek nie jest zbyt rozsądny za kierownicą. Czego dowodzi sam fakt, że nie dość, że złamał sądowy zakaz, to jeszcze zrobił to w sposób tak niebezpieczny i ostentacyjny.

Co grozi za jazdę z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów?

Policjanci odstąpili w takiej sytuacji od nakładania mandatu karnego na kierowcę. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów to przestępstwo, zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Sprawa 40-latka trafi więc do sądu raz z informacją w jakich okolicznościach wykryto, że nie stosuje się on do orzeczeń sądu.

Mandaty za przekroczenie prędkości 2023

Zatrzymany kierowca Volkswagena Golfa, gdyby miał prawo jazdy, otrzymałby najwyższy możliwy mandat za przekroczenie prędkości. Warto przy tym pamiętać, że obecnie każde przekroczenie, nawet o kilka kilometrów na godzinę, karane jest mandatem i punktami karnymi. Przypominamy także o zasadzie recydywy w przypadku poważniejszych przekroczeń prędkości - jeśli dwukrotnie w ciągu dwóch lat zostaniemy przyłapani na zbyt szybkiej jeździe, to za drugim razem otrzymamy podwójny mandat. Pamiętajmy też, że punkty karne kasują się dopiero po dwóch latach od momentu opłacenia mandatu.

Taryfikator mandatów za prędkość 2023 wygląda następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

***