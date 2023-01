Tak dochodzi do tragedii. Wśród kar grzywna, utrata prawa jazdy i... zdrowia

​W ostatnim czasie doszło do wzrostu liczby potrąceń na przejściach dla pieszych. Jak powinni zachować się piesi, by szczęśliwi dotrzeć do celu? A co źle robią kierowcy? Jakie obowiązki ciążą i na pieszych i kierowcach? Wbrew pozorom obie grupy mają swoje prawa, ale i liczba obowiązków oraz zakazów - szczególnie dotyczących pieszych - jest zaskakująco długa.

Zdjęcie Kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Z kolei pieszy nie powinien biegać po przejściu. I to jest przepis na wypadek / Policja