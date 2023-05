Ile można mieć zakazów prowadzenia nim trafi się do więzienia? Ona ma już 5

Spis treści: 01 Miała pięć zakazów prowadzenia. Wsiadła za kierownicę po alkoholu

Kierowca jadący Volkswagenem Passatem na drodze krajowej nr 81 w Mikołowie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki energochłonne, a później, jak gdyby nigdy nic, odjechał. Jeden ze świadków zdarzenia postanowił poinformować o wszystkim miejscową policję.

Znalezienie pojazdu nie zajęło funkcjonariuszom zbyt wiele czasu. Okazało się, że siedząca za kierownicą Passata 24-letnia kobieta prowadziła pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miała w organizmie 0,3 promila. Z pewnością jednak dużo większe wrażenie na policjantach zrobiło coś innego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kobieta ma pięć aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów.

Zdjęcie Kobieta wsiadła za kierownicę mimo że była pod wpływem alkoholu. Nie powstrzymało jej też pięć aktywnych zakazów prowadzenia. / Policja

Oczywiście kobieta ponownie stanie przed sądem. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

Tym sposobem dochodzimy do dość problematycznej kwestii zakazów prowadzenia. Z założenia miała to być kara eliminująca skrajnie niebezpiecznych kierujących. Niezliczona liczba historii pokazuje jednak, że mimo to nie brakuje wybitnie "niereformowalnych" kierowców, którzy wsiadają za kierownice mimo zakazu. Teoretycznie istnieje przepis, który powinien chronić przed takimi przypadkami. Zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wiąże się z karą więzienia na okres od trzech miesięcy do pięciu lat.

W teorii więc należy zakładać, że każdy kierowca, który dopuszcza się prowadzenia mimo zakazu, powinien być przygotowany na więzienie. Praktyka pokazuje jednak, że tacy kierujący karani są... kolejnymi zakazami prowadzenia. Można więc retorycznie zapytać, czy osobę mającą już pięć aktywnych zakazów prowadzenia, powstrzyma szósty?

Można więc stwierdzić, że przepis, który powinien zwiększać bezpieczeństwo na drogach i skłaniać kierowców do myślenia zanim wsiądą za kierownicę mimo zakazu, jest właściwie martwy, skoro za kierownicą Passata można spotkać 24-latkę z pięcioma aktywnymi zakazami.

