Na rondzie prosto. Ale nie aż tak prosto, jak pojechał kierowca Modusa

Specjalistyczny alkomat w służbie policji

Nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Z tego powodu należy ich bezwzględnie eliminować z dróg. Policja nie ustaje w staraniach, by nietrzeźwy kierowca nawet nie pomyślał o wsiadaniu za kierownicę. Na tej wojnie funkcjonariusze z podlaskiego Zambrowa otrzymali wsparcie w postaci specjalistycznego alkomatu.

Zdjęcie Specjalistyczne urządzenie pozwala sprawdzić stan trzeźwości kierowcy na miejscu zdarzenia. / KPP Zambrów / Policja

Alkometr pozwala policjantom sprawdzić stan trzeźwości na miejscu zdarzenia. Co w tym niezwykłego? Alkomaty AlcoBlow, z których często korzystają policjanci, są bardzo praktyczne, bo błyskawicznie mogą wykazać, czy kierowca jest trzeźwy, czy nie. Badania nimi wykonane nie mogą jednak stanowić dowodu obciążającego kierowcę. Jeśli jednak urządzenie wykaże obecność alkoholu, kierujący danym pojazdem musi zostać poddany badaniu stacjonarnym alkomatem. Nowe urządzenie na wyposażeniu zambrowskich policjantów znacznie usprawni im pracę – pozwoli na precyzyjne zbadanie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu już na miejscu zdarzenia. Osoba poddawana badaniu wdmuchuje przez ogrzewany wąż powietrze, które kolejno przedostaje się do kuwety pomiarowej. W tym momencie dochodzi do osłabienia promieniowania podczerwonego przez molekuły alkoholu znajdujące się w oddechu osoby nietrzeźwej. Po kilku sekundach na wyświetlaczu oraz wydruku pojawia się wynik badania w jednostce ‰ lub mg/l.

Reklama

Zdjęcie Specjalistyczne urządzenie do badania stanu trzeźwości nie było tanie. / KPP Zambrów / Policja

Jest jednak jeszcze jedna rzecz, która robi wrażenie, jeśli mowa o tym urządzeniu. Chodzi o cenę. Jeden taki egzemplarz kosztował... 16 605 złotych.

Jazda po alkoholu - kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Kierowanie pod wpływem alkoholu może być rozpatrywane jako wykroczenie lub przestępstwo. O tym pierwszym mówimy, kiedy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Kierowca, który dopuści się takiego czynu, musi liczyć się m.in. z zakazem prowadzenia od 6 miesięcy do 3 lat.

Przestępstwo z kolei popełnia kierowca, który w czasie jazdy ma więcej niż 0,5 promila alkoholu. Polskie prawo przewiduje za taki czyn m.in. zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. W obu przypadkach kierowca obciążany jest również 15 punktami karnymi.

***