Android Auto z Gemini - co się zmienia?

Jeszcze w tym roku AI ma trafić do aut z fabrycznie wbudowanymi usługami Google. Czym to się różni od obecnego Asystenta Google? Przede wszystkim - poziomem inteligencji. Asystent zna proste komendy, typu wyślij wiadomość czy zadzwoń do mamy. Gemini to inna liga. Zrozumie kontekst, złożone pytania i będzie pamiętać wcześniejsze rozmowy. Czyli nie tylko wykona polecenie, ale też obejmie szerszy plan działania.

Google integruje Gemini z Android Auto - jak to działa w praktyce?

Przykład z prezentacji: możesz powiedzieć znajdź stację ładowania w drodze na pocztę, ale tak, żeby było blisko parku. Żadnych sztucznych komend, zero zapamiętywania konkretnej frazy. Mówisz po ludzku - system rozumie i działa. Gemini ma też łączyć się z innymi aplikacjami Google: Mapami, Kalendarzem, YouTube Music czy Keep.

To oznacza, że możesz poprosić o dodanie przypomnienia do kalendarza, odtworzenie konkretnej playlisty albo nawet ustawienie trasy na podstawie adresu z maila. I to wszystko bez dotykania ekranu. Wystarczy głos.

Kolejna nowość to tryb Gemini Live. Umożliwia on płynne, ciągłe rozmowy - czyli AI może wejść w interakcję zanim skończysz mówić, dopytać albo uzupełnić to, co właśnie powiedziałeś. Brzmi jak science fiction, ale wygląda na to, że naprawdę zaczynamy wjeżdżać w tę epokę.

Android Auto z nowym asystentem Google - kiedy aktualizacja?

Według Google, integracja Android Auto z Gemini ruszy jeszcze w 2025 roku. Na początku nowe funkcje dostana tylko wybrane samochody, ale z czasem technologia ma trafić do szerszej gamy modeli. Kluczowy warunek - system pokładowy musi mieć fabryczne wsparcie dla usług Google. Starsze auta z telefonem podpiętym przez kabel na razie raczej zostaną przy starym Asystencie.

Na dziś nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądał proces aktualizacji, ani czy użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą korzystać z Gemini, czy zostać przy znanym rozwiązaniu. Wiadomo za to jedno - Google jasno daje do zrozumienia, że klasyczny Asystent będzie powoli wygaszany.

