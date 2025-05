Według prognoz analityków rynku paliwowego, ceny hurtowe paliwa powinny sukcesywnie spadać. Z pewnością znajdzie to swoje odzwierciedlenie również w cenach wyświetlanych na pylonach stacji paliwowych. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie kierowcy w całym kraju będą mogli cieszyć się tańszym tankowaniem, choć w przypadku jednej stacji wydaje się, że obniżka nadejdzie szybciej niż można byłoby się spodziewać.

Już 15 maja na stacji Avia wystartuje specjalna promocja na paliwo. Kierowcy będą mieli okazję zatankować swoje samochody w rekordowo niskich cenach. To rezultat kreatywnego podejścia do marketingu w sieci stacji paliwowych Avia. W tym przypadku wśród szczęściarzy znaleźli się klienci tankujący na stacji paliwowej przy ul. Kolejowej 1D w Świdnicy.

Aby móc skorzystać z promocji trzeba nie tylko znaleźć się we właściwym miejscu, ale również o właściwym czasie. Promocja obowiązywała będzie w godzinach 16:00 - 18:00. Czasu na zatankowanie będzie zatem niewiele, co buduje wokół akcji atmosferę ekskluzywności i napięcia. Organizatorzy promocji zaznaczają, że każdy kierowca może zakupić do 50 l benzyny Pb95 lub oleju napędowego w cenie 4,99 zł/l. Nadwyżka będzie rozliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem stacji.