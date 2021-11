Reklama

Toyota Land Cruiser to legenda bezdroży. Jest to najdłużej produkowany model japońskiego koncernu. Zasłynął niesamowitymi zdolnościami terenowymi i niezawodnością, a jego kolejne generacje stanowią punkt odniesienia dla rywali z segmentu. W tym roku zaprezentowano nową odmianę Land Cruisera z linii Station Wagon - model 300 Series . Od lat Land Cruiser jest też chętnie wykorzystywany przez zawodników mierzących się z maratonami cross-country. Rajd Dakar od lat gości kilka egzemplarzy tego modelu, a zespół Toyota Auto Body zdominował rywalizacji w grupie T2, czyli dla aut produkcyjnych. Gdy w 2021 organizatorzy Rajdu Dakar zaprosili do rywalizacji w ramach Dakar Classic pasjonatów aut historycznych, na trasie imprezy znów pojawiły się rajdówki sprzed lat, a wśród nich legendarne Toyoty Land Cruiser. W edycji 2022 takich aut ma być jeszcze więcej, a prawdziwą perełkę na ten rajd szykują Litwini.

Toyota Land Cruiser 71 z 1987 roku będzie wiozła załogę Valdas Valiukevičius i Paulius Kavaliauskas, a auto serwisował Juozas Čibirs. Ten ostatni jest najbardziej doświadczonym członkiem ekipy, bo ma w CV osiem startów dakarowych. Valiukevičius brał udział w rajdzie dwa razy, a dla Kavaliauskas będzie to debiut.

“Będziemy najmniejszym litewskim zespołem, bo jedziemy na Rajd Dakar we trzech. I chyba będziemy też najstarszym, bo ja mam prawie 60 lat, a moi koledzy zbliżają się do 50." - tłumaczy Valiukevičius, ceniony litewski dziennikarz motoryzacyjny. “Przed laty startowałem jako pilot, a teraz chciałem wystartować jako kierowca, bo życie jest krótkie i zawsze chciałem tego spróbować" - dodaje.

Dlaczego Toyota Land Cruiser?

Ze względu na koszty startów postanowiono wystartować w Dakar Classic. Wpisowe dla ekip historycznej rywalizacji jest niższe, a i same koszty przygotowania samochodu są zdecydowanie na innym poziomie niż w przypadku aut najnowszej generacji. Warto przypomnieć, że w zależności od poziomu rywalizacji cena terenówki na Rajd Dakar zaczynają się od około 200 tys. euro, a sięgają nawet miliona. Klasyczne auto można przygotować za ułamek tej kwoty.

Żeby wystartować w Dakar Classic, trzeba dysponować samochodem, który startował w Rajdzie Dakar do 1999 roku. Dlaczego Litwini zdecydowali się na 34-letnią Toyotę Land Cruiser?

“W sprawie samochodu dostaliśmy oferty z Polski, Hiszpanii i wielu innych krajów. Zdecydowaliśmy się jednak na zakup legendarnego na Litwie samochodu - Toyoty Land Crusier 71, bo to właśnie takim autem w 2000 roku pierwsi Litwini ukończyli Rajd Dakar. Dla mnie to też będzie sentymentalna podróż i jubileusz mojego startu w tej imprezie. Jeśli wracać na Rajd Dakar po 20 latach to autem, które też jechało tam ostatni raz 20 lat temu" - wyjaśnia Valiukevičius.

Tym Land Cruiserem 71 w 1998 roku z Rajdem Dakar mierzyła się pierwsza litewska załoga Beresnevičius/Šalkauskas, a dwa lata później auto dotarło do mety prowadzone przez duet Beresnevičius/Lekavičius. Ten egzemplarz przejechał w sumie pięć Dakarów, a potem trafił do Muzeum Techniki w Malatach.

Jak przygotować klasyczną Toyotę Land Cruiser na Rajd Dakar?

Land Cruiser przez lata stał na terenie muzeum. Jego stan był zagadką. Dlatego na odbiór auta zaproszono doświadczonego mechanika Romasa Žalnerukynasa. Silnik odpalił od razu, ale auto wymagało żmudnego procesu przygotowawczego, by można było myśleć o starcie w klasycznej odmianie najbardziej wymagającej imprezy cross-country na świecie.

Land Cruisera rozebrano do ostatniej śrubki. Odrestaurowano ramę, która jest podstawą każdego Land Cruisera. Była popękana i skorodowana, więc trzeba było ją pospawać, wypiaskować i na nowo pomalować. Naprawiono też nadwozie z włókna szklanego, które w wielu miejscach miało uszkodzenia. Najwięcej prac poświęcono zawieszeniu. Wielu inżynierów i mechaników konsultowało propozycje zmian, ale pozostawiono klasyczny układ, ale dostosowany do realiów. Otrzymało nowe sprężyny i amortyzatory o większym skoku, by prowadziło się lepiej niż 20 lat temu.

Mechanik Čibirs zajął się też dokładnym przygotowaniem silnika, skrzyni biegów, a także reduktorów. Co ciekawe, z częściami zamiennymi do tego auta problemów nie ma, bo Land Cruiser z linii 70 wciąż jest produkowany .



Samochód przeszedł też szereg modyfikacji dostosowujących go do współczesnych realiów. 280-litrowy zbiornik paliwa został zastąpiony mniejszym, 185-litrowym z ciężarówki. Auto ma też nowe felgi, opony, a także całe wyposażenie pilota.

Land Cruiser na mecie Rajdu Dakar? “Cel i marzenie"

Przez blisko dziewięć miesięcy auto i jego poszczególne elementy podróżowały po różnych częściach Litwy i specjalistach od kolejnych podzespołów. Trwała walka z czasem, ale na pierwsze testy auto było gotowe. Na nich zestrojono zawieszenie, a załoga sprawdziła, z czym przyjdzie im się mierzyć w Arabii Saudyjskiej. Na początku listopada oficjalnie zaprezentowano samochód w pełnej krasie i malowaniu na Rajd Dakar oraz załogę.

