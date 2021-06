Toyota Land Cruiser 300 - zupełnie nowa generacja

Połączenie klasycznej terenówki z autem rodzinnym dającym namiastkę luksusu powraca w zupełnie nowej odsłonie. Oferując więcej tego samego, za co tak ceniliśmy Land Cruisera V8. Niestety są też złe informacje.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser 300 /

Nowy Land Cruiser 300 to pierwszy model zbudowany na platformie GA-F z serii TNGA - pierwsza taka z konstrukcją ramową. Rama, na której samochód został oparty, została przeprojektowana, tak aby połączyć redukcję masy z większą sztywnością. Dzięki temu auto jest o 200 kg lżejsze od poprzednika. Nowe zawieszenie zostało dopracowane podczas testów z udziałem doświadczonych kierowców Rajdu Dakar. Trzymanie się drogi dodatkowo zwiększa układ dynamicznego zawieszenia Electronic Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS).

Nowy Land Cruiser to pierwszy samochód, w którym zastosowano zaawansowany Multi-Terrain Monitor, który wyświetla w czasie rzeczywistym obraz zarówno bezpośredniego otoczenia samochodu oraz każdego koła, jak i nawierzchni drogi pod autem. System Multi-Terrain Select automatycznie ocenia rodzaj nawierzchni i dostosowuje do niej tryb jazdy.

Pod maską nie znajdziemy już silników V8, ale trafiły tu dwie jednostki V6 twin-turbo - benzynowy o pojemności 3,5 l oraz 3,3-litrowego silnika Diesla. Współpracuje z nimi nowa 10-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, która przyczynia się do redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 o 10 procent w porównaniu z aktualnym Land Cruiserem V8. Co ciekawe Toyota nie widziała powodu podawania żadnych danych technicznych tych silników. Łatwo jednak można sprawdzić, że jednostka benzynowa generuje 415 KM i 650 Nm (znamy ją z Lexusa LS 500), natomiast diesel ma 309 KM i 700 Nm.

Toyota Land Cruiser 300 1 / 18 Toyota Land Cruiser 300 Źródło: udostępnij

Nowy Land Cruiser ma mieć identyczne wymiary co poprzednik, co oznacza, że mierzy 499 cm długości oraz 198 cm szerokości. Pudełkowate nadwozie wygląda znajomo, ale zarówno przedni jak i tylny pas zostały zaprojektowane na nowo.

Zupełnie nowa jest też deska rozdzielcza też jest zupełnie nowa. Większością funkcji sterujemy za pośrednictwem dużego ekranu dotykowego, ale na szczęście pozostawiono przełączniki do klimatyzacji, skróty do poszczególnych funkcji oraz oczywiście przyciski, którymi sterujemy funkcjami terenowymi. Sam system multimedialny to ten stosowany od (bardzo) wielu lat w Lexusach, choć z nieco odświeżoną szatą graficzną.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser 300 /

Wnętrze Land Cruisera ma dawać posmak luksusu o co dba między innymi deska rozdzielcza obita skórą. Miejsca jest pod dostatkiem, a autem, tak jak poprzednio, może podróżować siedem osób.

Nowa generacja terenówki Toyoty pojawi się na rynku latem. Tyle tylko, że nie na rynku europejskim. Najwyraźniej przejście na mniejszy, doładowany silnik nie wystarczyło by sprostać wymogom Unii Europejskiej. A może by wystarczyło - przecież to nie tak że nie kupimy na naszym kontynencie aut z większymi i mocniejszymi silnikami. Lecz najwyraźniej Japończycy uznali, że gra nie jest warta świeczki. Szkoda.