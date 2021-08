Land Cruiser serii 70 - czterdziestolatek z perspektywami na przyszłość

Motoryzacja lubi częste zmiany. Kolejne generacje samochodów pojawiają się w kilkuletnich cyklach, dzielonych faceliftingami, co pociąga za sobą równie częste zmiany w koncepcjach stylistycznych. Są jednak na świecie prominentne wyjątki. Jednym z nich jest Toyota Land Cruiser serii 70 - choć produkowana od 37 lat, wcale nie zamierza schodzić ze sceny. Jak donosi australijski portal motoring.com.au, model z rocznika 2022 najprawdopodobniej przejdzie kolejny facelifting.

Land Cruiser 70 to reprezentant linii Heavy Duty, czyli auta roboczego, po którego chętnie sięgają kierowcy na co dzień mierzący się z ciężkim terenem. Mnóstwo Land Cruiserów tej serii znajdziemy w Afryce, Ameryce Południowej czy Australii. Warto przypomnieć, że markę Land Cruiser reprezentują na świecie jeszcze dwa inne modele - dostępny m.in. w Europie, komfortowy Land Cruiser 150 z linii Light Duty, znany na niektórych rynkach jako Prado, oraz potężny Land Cruiser 300 z linii Station Wagon, który niedawno miał swoją premierę w Dubaju. Land Cruiser jest najdłużej istniejącym na rynku modelem Toyoty - jego początki datowane są na 1951 rok, zaś historia nazwy sięga 1954 roku.

Terenówka Toyoty z linii Heavy Duty wciąż jest niezastąpiona w wielu regionach na świecie. Jednym z największych rynków dla tego modelu jest Australia, gdzie w przyszłym roku wejdą w życie nowe normy bezpieczeństwa. W rozmowach z przedstawicielami Toyoty australijscy dziennikarze ustalili, że marka nie zamierza na razie uśmiercać tej sprawdzonej konstrukcji, i spodziewają się kolejnej modernizacji japońskiej terenówki w przyszłym roku. Jej kluczowym punktem będzie dostosowanie systemów bezpieczeństwa do nowych wymagań. Nadchodzący facelifting nie zmieni zasadniczej konstrukcji auta, które niedługo stanie się dziarskim 40-latkiem.

Toyota wprowadziła Land Cruisera 70 na rynek w 1984 roku. Choć od tamtej pory model wielokrotnie był modernizowany, to zarówno jego konstrukcja, jak i wygląd wyraźnie zdradzają swoje korzenie sięgające lat 80. Wbrew pozorom, dla wielu kierowców jest to zaleta, a nie wada, a Land Cruiser 70 jest niezmiennie bardzo popularny, i to nie tylko w Australii. Toyota sprzedaje w tym kraju rocznie około 10 000 egzemplarzy Land Cruisera 70 z nadwoziem pick-up, a w tym roku jego sprzedaż wzrośnie prawdopodobnie o 10 procent. Od 1984 roku na całym świecie sprzedało się około 1,5 miliona egzemplarzy Siedemdziesiątki.

Ostatnia jak dotąd modernizacja tego auta miała miejsce w 2016 roku. Wówczas terenówka Toyoty zyskała nowy, spełniający normy emisji, 4,5-litrowy silnik Diesla V8, a także boczne kurtyny powietrzne oraz systemy wsparcia kierowcy, takie jak kontrola trakcji, asystent ruszania pod wzniesienie, asystent hamowania oraz tempomat. W ubiegłym roku auto otrzymało 6,1-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, nawigację satelitarną oraz system komend głosowych.