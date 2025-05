Polscy kierowcy stracą ważny przywilej. Obowiązuje tylko do końca roku

Zezwolenie na korzystanie z buspasów wynika z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do której odnosi się także Prawo o ruchu drogowym.

W Polsce korzystanie z buspasów przez samochody elektryczne jest możliwe na podstawie zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do której odniesienie trafiło także do Prawa o ruchu drogowym. Ten przywilej, mający na celu popularyzację elektryków, nie jest jednak przyznany bezterminowo. Jak czytamy w art. 148a Kodeksu drogowego:

Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

W przeciwieństwie więc do innych pojazdów, takich jak na przykład motocykle, to nie zarządcy dróg mogą decydować, czy auta elektryczne mogą jeździć buspasami. Kwestię tę reguluje ustawa, więc obowiązuje ona w całej Polsce. Zarządca może jedynie wprowadzić pewne ograniczenia, zgodnie z ust. 2. cytowanego artykułu:

Z tego co nam wiadomo, zarządcy nie korzystają jednak z takiej możliwości, więc po buspasach można jeździć samochodem elektrycznym nawet w pojedynkę.

Przywilej ten powoli jednak dobiega końca. Zgodnie z cytowanym już zapisem, obowiązuje on tylko do końca 2025 roku. Teoretycznie rządzący mogą wprowadzić nowelizację, która wydłuży możliwość korzystania przez kierowców elektryków z buspasów, ale nic nie sugeruje, by rządzący zamierzali zająć się tą sprawą.