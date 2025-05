Mają po 20 stłuczek i zarabiają tysiące. Mistrzowie wyłudzeń

Dodaje jednak, że w razie uzasadnionych wątpliwości, co do tego, kto jest faktycznym sprawcą zdarzenia, należy wezwać policję.

O skali wyłudzeń najlepiej świadczy fakt, że w latach 2021-2023 ubezpieczyciele odnotowali aż 10 tys. osób, które zostały poszkodowane w 6 do 10 szkodach z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. W bazach danych zakładów ubezpieczeniowych znalazło się też ponadto 1,1 tys. "pechowców", którzy ucierpieć mieli w 11 do 20 szkodach!

I przypomina, że wyłudzenie odszkodowania to przestępstwo, za które grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodaje również, by nie wręczać żadnych pieniędzy na miejscu zdarzenia i - w razie wątpliwości, co do przebiegu kolizji lub podejrzeń, że była ona celowa - wzywać na miejsce policję.

Paradoksalnie, dobrym rozwiązaniem może się też okazać odmowa przyjęcia mandatu, która automatycznie sprowadzi sprawę na drogę sądową. W takim przypadku powinniśmy jednak wyraźnie poinformować policję, co do powodów odmowy jego przyjęcia i nalegać, by treść naszych podejrzeń trafiła do policyjnej notatki.