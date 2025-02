Każdego roku policji zgłaszanych jest 20 tys. wypadków i blisko 400 tys. kolizji. Do tego dochodzą setki tysięcy szkód komunikacyjnych, które nie wymagają interwencji stróżów prawa. To np. uszkodzone od kamieni szyby, rozbite reflektory czy zdarzenia likwidowane z polis autocasco. Niestety ponieważ era cyfryzacji sprawiała, że likwidacja takiej szkody jest obecnie łatwiejsza niż kiedykolwiek, każdego roku starają się to wykorzystać tysiące naciągaczy i oszustów.

System FOTO skanuje kierowców. Wpadną tysiące oszustów i naciągaczy

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że przestępstwa dotyczące wyłudzeń z polis AC i OC pojazdów stanowią aż 71,5 proc. wszystkich przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce. W 2023 wartość takich spraw przekroczyła 307 mln zł. Efektem działalności oszustów i naciągaczy jest stały wzrost kosztów likwidacji szkód, a co za tym idzie - wzrost cen polis ubezpieczenia OC pojazdów.

Jak poinformowali Interię przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, projekt FOTO został już wdrożony przez ubezpieczycieli odpowiadających łącznie za niemal 100 proc. udziałów w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Działanie systemu opiera się na sztucznej inteligencji i technologii automatycznego rozpoznawania obrazów. Jej zadaniem jest wykrywanie tych samych lub powiększonych uszkodzeń pojazdów zgłaszanych do różnych ubezpieczycieli. Zdaniem ekspertów to powszechna praktyka, ale nowoczesna technologia potrafi precyzyjnie typować takie nieuczciwe przypadki.

Projekt jest w swoim zakresie innowacyjny na skalę europejską, nie tylko pod względem technologii i zakresu, ale dlatego, że objął w zasadzie cały rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Dzisiaj uruchamiamy go w tym właśnie obszarze, ale jestem przekonany, że znajdzie swoje kolejne zastosowania mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu w TUiR Warta SA.

Jak działa system FOTO? AI skanuje zdjęcia od kierowców

Projekt FOTO korzysta z ogromnej bazy zdjęć uszkodzeń pojazdów i części używanych do napraw. To jedna z największych tego typu baz w całej Unii Europejskiej. Już dziś jej objętość to 30 terabajtów danych, a docelowo wynieść ma nawet około 60 TB. Obecnie w bazie jest już ponad 60 milionów plików graficznych, a szacunki twórców systemu mówią, że wkrótce liczba ta powiększy się do 100 milionów plików. Już dziś w bazie systemu FOTO znajduje się blisko 2,5 milionach szkód komunikacyjnych.

Przykład fałszerstwa wykrytego przez system FOTO materiał zewnętrzny

Fotografie związane z poszczególnymi szkodami analizowane są przez algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji. Pozwalają one między innymi na śledzenie wykorzystania danego uszkodzonego elementu (np. zderzak, drzwi, reflektor, pokrywa silnika, błotnik) w kolejnych szkodach również w innym samochodzie, zgłaszanych do tego samego i do innych ubezpieczycieli – przekonują przedstawiciele UFG

Koniec z wyłudzaniem odszkodowań w Polsce

Modele bardzo dobrze radzą sobie również w wykrywaniu uszkodzeń istniejących w przeszłości i powiększonych o dodatkowe uszkodzenia, a następnie zgłaszanych w ramach szkody jako zupełnie nowe.

Ten projekt to odpowiedź na przestępczość ubezpieczeniową. Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego i zasadności zgłoszonych roszczeń. System FOTO znacznie przyspiesza ten proces i daje więcej możliwości. Ubezpieczyciele będą w stanie szybciej i sprawniej likwidować szkody. Zyskują na tym uczciwi klienci mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Z kolei przedstawiciele UFG podkreślają potencjał wdrożonego i działającego narzędzia oraz rynkową współpracę.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszych efektów funkcjonowania systemu, mamy już tysiące wytypowanych przypadków pokazujących, że działa on prawidłowo i dysponuje ogromnym potencjałem. Nie jest tajemnicą, że algorytmy sztucznej inteligencji poprawiają swoją efektywność wraz z dostarczaniem kolejnych danych i właściwym procesem uczenia, nad czym obecnie pracujemy mówi Radosław Bedyński, wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, kierujący pracami grupy projektowej FOTO

Do tej pory algorytm wychwycił już około 3,5 tysiąca przypadków powtarzających się uszkodzeń w różnych pojazdach. Co ważne system doskonale radzi sobie nie tylko ze odnajdowaniem ”dubli”, ale też weryfikacją ewidentnych oszustw, jak np. – lepszych lub gorszych jakościowo – ingerencji w fotografie za pomocą programów do obróbki grafiki.

Przypominamy, że oszustwo ubezpieczeniowe to przestępstwo z artykułu 298 § 1 k.k. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.