Co nam mówią dane rynkowe, prezentowane przez UFG na podstawie raportów ubezpieczycieli? Ano to, że patrząc na wzrost kwoty wypłaconych odszkodowań w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku trzeba jeszcze raz powiedzieć i przypomnieć kierowcom o ustawowym obowiązku. Trzeba mieć ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i bardzo, ale to bardzo nie opłaca się go nie mieć. Opłata za brak to raz, ale dwa - wydatki z własnej kieszeni za szkody wyrządzone bez OC komunikacyjnego. To są ryzyka.

przypomina Damian Ziąber z UFG.