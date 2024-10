Podwyżki OC sięgnęły 40 proc. Kierowcy nie wierzą, w to co widzą

Ceny polis obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rosną nieprzerwanie od 18 miesięcy. Z najnowszych danych wynika, że od początku 2022 roku średnia cena polisy OC na samochód osobowy wzrosła o - uwaga - blisko 40 proc. I nie jest to, niestety, koniec podwyżek, bo polisy OC firmom ubezpieczeniowym nadal przynoszą straty. Kierowcy będą więc musieli głębiej sięgnąć do portfeli. Dla wielu może to być prawdziwy szok.

Zdjęcie Ceny OC wystrzeliły mocno w górę. w 1,5 roku drożej aż o 40 proc. / 123RF/PICSEL