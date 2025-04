Oszuści działali na stłuczkę. Wyłudzili tak ponad 2 mln zł

Ujawniono przy tej okazji wypracowany mechanizm działania przestępców i opisano, jak dochodziło do wyłudzeń. Członkowie grupy celowo doprowadzali do kolizji drogowych, wykorzystując do tego wcześniej podstawione samochody, po czym uruchamiali procedury odszkodowawcze w towarzystwach ubezpieczeniowych. Śledczy twierdzą, że w ten sposób zorganizowali co najmniej 60 fikcyjnych zdarzeń komunikacyjnych.