​Do czego służy guzik na pasie bezpieczeństwa? Wielu kierowców nie wie

Co to są statyczne pasy bezpieczeństwa?

Nieco starsi czytelnicy pamiętają je doskonale z Maluchów, Dużych Fiatów oraz innych pojazdów z czasów PRL, produkowanych przez "bratnie socjalistyczne narody". Statyczne pasy bezpieczeństwa mogły być całkiem skuteczne, ale pod warunkiem, że korzystało się z nich w sposób prawidłowy. Z tym było różnie, ponieważ długość pasa regulowało się ręcznie. Kierowcy często więc nie napinali ich odpowiednio mocno, tłumacząc się dyskomfortem z ciągłego dociskania ich do fotela przez pas. Ponadto taki pas nie dawał możliwości pochylenia się, a także wymagał korekty gdy na przykład ubraliśmy kurtkę, na co też wielu kierujących nie miało ochoty.

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów były pasy bezwładnościowe, a więc same dostosowujące się do osoby, która je zapięła. Początkowo pasy takie były wyposażone w mechaniczny dociąg na sprężynie, dzięki któremu po zapięciu pasa jego luźny nadmiar automatycznie zwijał się. Jeśli jednak szarpnęło się pasem, ten automatycznie się blokował.

Niestety w trakcie wypadków, napięcie pasów okazywało się za małe i pas nieznacznie się luzował, co powodowało spore ryzyko obrażeń. Aby temu zaradzić, zaczęto stosować pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa, które w razie wypadku odpalały niewielki ładunek powodujący dociągnięcie pasa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów. Automat do zwijania pozostał integralną częścią pasa, ponieważ to on normalnych warunkach jazdy dba o to by pas był naciągnięty.