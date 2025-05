Znowu się zaczęło. Policjanci zatrzymują kierowców i zadają jedno pytanie

Policjanci coraz częściej podczas rutynowych kontroli pytają kierowców o jedną konkretną rzecz. To element obowiązkowego wyposażenia, o którym wielu zapomina. Tymczasem jego brak może skończyć się mandatem – i to nawet wtedy, gdy wszystko inne w aucie jest w porządku. W skrajnym przypadku mandat może wynieść nawet 3 tys. zł. Wiesz, co musisz mieć w bagażniku, by nie zapłacić?