Znaku nie ma, a parkować nie wolno. Kierowcy zapominają o tych wyjątkach

Prawdziwą plagą są samochody zaparkowane co prawda na chodniku, ale w taki sposób, że część nadwozia wystaję na jezdnię. Kierowcy autobusów lub dużych ciężarówek, aby ominąć taki pojazd muszą przejeżdżać na sąsiedni pas. Powoduje to tamowanie ruchu.

Zapamiętaj - zaparkowany na chodniku samochód (oczywiście tam, gdzie jest to dozwolone) w żadnym razie nie może wystawać na jezdnię.

A to już przykład skrajnej bezczelności i braku kultury kierowcy. Chodnik jest dla pieszych, a nie dla samochodów.

Podczas parkowania na wąskiej jezdni, jeżeli po jej przeciwnej stronie stoi inny samochód uwzględnij, czy pozostanie wystarczająca szerokość do przejazdu dużej ciężarówki albo autobusu. Widziałem sytuację, kiedy to śmieciarka nie mogła przejechać, bo dwaj kierowcy ustawili swoje auta dokładnie naprzeciwko siebie.

Przepisy zabraniają przejeżdżania przez linię ciągłą i najeżdżania za nią. Co ma zrobić kierowca w tej sytuacji? Zapamiętaj - nie wolno parkować samochodu wzdłuż linii ciągłej, że zmuszałoby to innych kierujących do przejeżdżania przez nią.