Spis treści: 01 Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce?

02 Czy apteczka samochodowa i kamizelka są obowiązkowe?

03 Jaki mandat za brak gaśnicy samochodowej lub trójkąta ostrzegawczego?

Każdy kierowca, który wyjeżdża samochodem na drogę publiczną, musi pamiętać o tym, aby jego pojazd był wyposażony w odpowiednie elementy. Jak się jednak okazuje - wciąż nie dla wszystkich kierowców jest to kwestia oczywista. Tymczasem obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce w jasny sposób określają przepisy prawa o ruchu drogowym.

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce?

Listę rzeczy, w które obowiązkowo musi być wyposażony samochód zarejestrowany w Polsce, wskazuje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z tymi przepisami samochód musi posiadać:

Reklama

gaśnicę samochodową, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu dla kierowcy,

trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji, który jest ustawiany na drodze w razie awarii lub wypadku i informuje innych kierowców o unieruchomieniu samochodu.

I to w zasadzie wszystko. Prawda, że nietrudne do zapamiętania? No dobrze, ale co z apteczką samochodową i kamizelkami odblaskowymi?

Zdjęcie Do obowiązkowego wyposażenia w samochodzie należą jedynie 2 rzeczy. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Czy apteczka samochodowa i kamizelka są obowiązkowe?

Wbrew popularnym opiniom, apteczka samochodowa nie jest obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu w naszym kraju. To z kolei oznacza, że ze jej brak nie grozi mandat karny podczas kontroli policyjnej. Przepisy wymagają posiadania apteczki samochodowej tylko w określonych przypadkach. Na ich mocy w apteczkę muszą zostać obowiązkowo wyposażone:

autobusy,

taksówki,

samochody ciężarowe do przewozu osób poza kabiną kierowcy

pojazdy przeznaczone do nauki jazdy,

pojazdy przeznaczone do egzaminowania.

Podobnie ma się sprawa z kamizelkami odblaskowymi. Warto jednak pamiętać, że przepisy w różnych krajach różnią się od siebie. Na przykład w Niemczech przepisy nakładają na kierowcę obowiązek posiadania w samochodzie apteczki, trójkąta ostrzegawczego i kamizelki odblaskowej. Nieco łagodniej do sprawy pochodzi się we Włoszech i Francji, gdzie obowiązkowym wyposażeniem samochodu są trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa. W naszym kraju jednak elementy te wciąż nie są wymagane, chociaż niebawem może się to zmienić.

Zdjęcie Brak gaśnicy może zakończyć się mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. / Adobe Stock

Od pewnego czasu w Sejmie i Senacie trwają prace nad ustawą o homologacji pojazdów, która dostosowałaby polskie prawo do przepisów UE i regulaminów ONZ. Wśród poprawek zaproponowanych m.in. przez Senacką Komisję Infrastruktury, jest ta dotycząca wymóg wyposażenia nowych samochodów w apteczki.

Jaki mandat za brak gaśnicy samochodowej lub trójkąta ostrzegawczego?

Brak elementów wyposażenia obowiązkowego w samochodzie oznacza mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł. Co więcej - nawet jeśli posiadamy w aucie całe obowiązkowe wyposażenie, policjant może zwrócić uwagę na fakt czy gaśnica umieszczona jest w łatwo dostępnym dla kierowcy miejscu oraz, czy trójkąt ma wymaganą homologację. W razie niespełnienia tych warunków również może ukarać nas mandatem.