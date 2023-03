Spis treści: 01 Ustawa o homologacji i wyposażeniu pojazdów

02 Nowość w homologacjach instalacji LPG

03 Apteczka obowiązkowa w nowych samochodach?

04 W jakich krajach apteczki są obowiązkowe?

05 Rekordowo bezpieczne polskie drogi Przepisy drogowe Policjanci lubią zajrzeć do auta i zadać jedno pytanie. Zła odpowiedź to 3000 zł

W Sejmie i Senacie trwają prace nad ustawą o homologacji pojazdów. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów UE i regulaminów ONZ, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Innymi słowy, chodzi o zasady dopuszczania nowych modeli do sprzedaży w Polsce.

Ustawa o homologacji i wyposażeniu pojazdów

W ustawie zaproponowano m.in. sposób wskazania organów krajowych właściwych do spraw homologacji czy nowy system naliczania wysokości opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych.

Określono też zasady wyznaczania służb technicznych w celu przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych oraz wprowadzono alternatywną możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej.

Reklama

Nowość w homologacjach instalacji LPG

Dotychczas wydane świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem mają zachować ważność po wejściu w życie proponowanej ustawy, możliwy więc będzie dalszy montaż instalacji w oparciu o te świadectwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia m.in. dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie mógł zawiesić wydane świadectwo homologacji montażu takiej instalacji.

Projekt wprowadza też nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych.

Ciąg dalszy artykułu pod materiałem wideo

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy Ford Explorer oraz walka Niemiec o auta spalinowe. Moto Flesz odc. 83 INTERIA.PL

Apteczka obowiązkowa w nowych samochodach?

Na początku marca ustawa została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu. Senacka Komisja Infrastruktury zaproponowała drobne poprawki doprecyzowujące, ale w środę podczas posiedzenia Senatu zgłoszono poprawkę do ustawy, wprowadzającą wymóg wyposażenia nowych samochodów w apteczki.

Złożył ją Wojciech Konieczny (Lewica). Poprawka zakłada, by apteczka była elementem obowiązkowego wyposażenia nowych samochodów sprzedawanych przez dealerów. Senator wskazał, że w wielu krajach unijnych jest wymóg posiadania apteczki spełniającej określone standardy.

W tej sytuacji ustawę ponownie rozpatrzy senacka Komisja Infrastruktury, następnie musi przegłosować ją Senat, po czym ustawa wróci do Sejmu, który senackie poprawki może odrzucić. Na koniec ustawę musi podpisać prezydent.

Zdjęcie Apteczka znów będzie obowiązkowa? / INTERIA.PL

W Polsce apteczek w samochodach osobowych nie trzeba wozić już ponad 20 lat, natomiast obowiązkowe wyposażenie każdego auta obejmuje:

gaśnicę

trójkąt ostrzegawczy.

Apteczka jest jednak obowiązkowa w:

autobusach

taksówkach

pojazdach nauki jazdy

Od czasu do czasu podejmowane są próby przywrócenia obowiązku wożenia apteczek samochodowych we wszystkich pojazdach. W 2021 roku z taką propozycją do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się poseł Aleksander Miszalski. Ministerstwa pomysł odrzuciły.

W jakich krajach apteczki są obowiązkowe?

Apteczki samochodowe są obowiązkowe w szeregu państw Unii Europejskiej:

Austrii

Belgii

Bułgarii

Chorwacji

Czechach

Estonii

Grecji

Litwie

Łotwie

Malcie

Niemczech

Słowenii.

Natomiast zgodnie z Konwencją Wiedeńską, kierowcy samochodów zarejestrowanych w Polsce, podróżujących po tych krajach nie mają obowiązku posiadania apteczki.

Rekordowo bezpieczne polskie drogi

Rok 2022 na polskich drogach był rekordowo bezpieczny. Policji zgłoszono 21 322 wypadki, czyli o 6,5 proc. (1 494 zdarzenia) mniej niż w roku 2021. Ranne zostały 24 743 osoby (w tym ciężko 7 541). W porównaniu z rokiem 2021 oznacza to spadek o 6,3 proc. (-1672 osoby). W 2022 roku na drogach zginęło 1896 osób, czyli o 349 osób (-15,9 proc.) mniej niż w roku 2021 i o 595 osób (-24,9 proc.) mniej niż w roku 2020.