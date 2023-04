Spis treści: 01 Kiedy nie wolno wyprzedzać?

02 Jaki mandat i ile punktów za złe wyprzedzanie?

03 Wyprzedzanie na pasach

04 Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

05 Wyprzedzanie na skrzyżowaniu

06 Wyprzedzanie na trzeciego

07 Wyprzedzanie na zakazie

08 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego

09 Wyprzedzanie prawym pasem

10 Wyprzedzanie rowerzysty

11 Wyprzedzanie tramwaju

Kiedy nie wolno wyprzedzać?

Manewr wyprzedzania może stwarzać jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym. Szczególnie jeśli jest wykonywany z niezachowaniem należytej ostrożności, a także w miejscu zakazanym. W tych przypadkach nie można wyprzedzać:

na przejazdach kolejowych (a także bezpośrednio przed nimi),

na przejazdach rowerowych (a także bezpośrednio przed nimi),

na przejściach dla pieszych (a także bezpośrednio przed nimi),

na skrzyżowaniach,

na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień.

Dodatkowo, bez względu na miejsce zdarzenia, nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego, gdy porusza się w terenie zabudowanym. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami pojazd uprzywilejowany musi jednocześnie wysyłać sygnały świetlne i dźwiękowe, a także mieć włączone światła drogowe lub mijania — art.53 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jaki mandat i ile punktów za złe wyprzedzanie?

Najniższą karą, jaką można dostać w związku ze złamaniem przepisów dotyczących wyprzedzania, jest mandat karny w wysokości 300 złotych. Otrzymają go kierowcy, którzy podczas tego manewru nie zastosują bezpiecznego odstępu od innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo w takim przypadku kierowca otrzyma na swoje konto 6 punktów karnych.

W przypadku nieprzestrzegania znaków, poziomych i pionowych, które zakazują wyprzedzania, trzeba się liczyć z wyższą karą. W takiej sytuacji mandat karny wynosi 1000 złotych, a na konto kierowcy trafi aż 15 punktów karnych.

Tyle samo punktów karnych otrzyma kierowca, który dopuści się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych. Dotyczy to także obszaru znajdującego się bezpośrednio przed nim. Jednak w takim przypadku kwota mandatu jest o połowę wyższa i wynosi 1500 złotych.

Należy również pamiętać, że wykroczenie drogowe, jakim jest wyprzedzanie na pasach (lub bezpośrednio przed nimi) objęte jest przepisami recydywy. Zgodnie z nimi kierowca, który w ciągu dwóch lat od popełnienia wykroczenia, popełni je ponownie, musi liczyć się z wyższą karą. W tej sytuacji jest to 3000 złotych.

Wyprzedzanie na pasach

Mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych. W warunkach recydywy — 3000 złotych.

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

Linia P-4, czyli popularna "podwójna ciągła", oznacza, że nie można jej przejeżdżać. W takiej sytuacji kierowca może otrzymać mandat w wysokości 200 złotych oraz 5 punktów karnych. Jednak nie zawsze wiąże się to z rozpoczęciem manewru wyprzedzania. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy dot. zakazu wyprzedzania.

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu

Przejeżdżanie obok pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku na skrzyżowaniu skutkuje mandatem karnym w wysokości 1000 złotych i 10 punktów karnych.

Wyprzedzanie na trzeciego

Wyprzedzanie na trzeciego nie jest ujęte w taryfikatorze mandatów. Jest to sytuacja, gdy podczas manewru wyprzedzania dochodzi do spotkania na jednym pasie pojazdów jadących w przeciwnym kierunku. Często samochód jadący prawidłowo jest zmuszony do zjechania na pobocze. Policjant może w takiej sytuacji ocenić zdarzenie jako “niezachowanie bezpiecznego odstępu", co skutkuje mandatem w wysokości 300 złotych. Jeśli jednak funkcjonariusz stwierdzi, że doszło do spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym na drodze publicznej, może skierować wniosek o ukaranie do sądu. W takich przypadkach możliwe jest orzeczenie nawet zakazu prowadzenia pojazdu.

Wyprzedzanie na zakazie

Załamanie zakazy wyprzedzania wiąże się z mandatem karnym w wysokości 1000 złotych oraz 8 punktów karnych.

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego

W terenie zabudowanym kierowca, który dopuszcza się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego, jest zagrożony mandatem karnym w wysokości 300 złotych i 3 punktami karnymi.

Wyprzedzanie prawym pasem

Przepisy za wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony zobowiązują funkcjonariuszy Policji do nałożenia kary w wysokości 1000 złotych i 3 punktów karnych. Sprawdź, czy na autostradzie można wyprzedzać z prawej strony.

Wyprzedzanie rowerzysty

Zgodnie z przepisami odległość między rowerzystą a pojazdem wyprzedzającym powinna wynosić minimum jeden metr. Kierowca, który nie zachowa odpowiedniego bezpieczeństwa, otrzyma mandat karny w wysokości 300 złotych oraz 6 punktów karnych.

Wyprzedzanie tramwaju

Manewr wyprzedzania tramwaju może zostać wykonany przez kierowcę z prawej strony, jednak istnieją dwa wyjątki. Wyprzedzić tramwaj z lewej strony można, gdy znajdujemy się na jezdni jednokierunkowej lub położenie torów uniemożliwia wyprzedzanie z prawej strony. Niedostosowanie się do tych przepisów może skutkować mandatem karnym w wysokości 1000 złotych i 3 punktów karnych.

Dodatkowo wyprzedzanie na torach tramwajowych będzie kosztowało kierowcę 1000 złotych i 10 punktów karnych. W tym przypadku obowiązuje również recydywa za popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat.

