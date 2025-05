Co do zasady rondo, a właściwie skrzyżowanie o ruchu okrężnym (bo przepisy ruchu drogowego nie znają pojęcia "ronda"), powinny łączyć drogi o podobnym natężeniu ruchu. Jego główne zalety to wysoki poziom bezpieczeństwa osiągnięty poprzez spowolnienie ruchu, na prawidłowo zaprojektowanym rondzie kierowca ma przed sobą wyspę centralną, co automatycznie zmusza go do zmniejszenia prędkości. Jednocześnie jednak jazda jest bardziej płynna niż na zwykłym skrzyżowaniu.