Rondo bez znaku A7 to pułapka na kierowców. Wpadają i muszą płacić

Dlaczego więc zasady panujące na rondach nie zostały w żaden sposób wyszczególnione w przepisach? To proste. Na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym panują dokładnie takie same zasady, jak na pozostałych skrzyżowaniach. Inny kształt ronda oraz fakt, że poruszamy się na nich dookoła wyspy lub placu, nie ma tu nic do rzeczy.