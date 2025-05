Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, oznakowane znakiem C-12, stanowi rozwiązanie mające na celu zwiększenie przepustowości i płynności ruchu. Standardowo przed rondem ustawiony jest również znak A-7, informujący o konieczności ustąpienia pierwszeństwa pojazdom już poruszającym się po okręgu. Jeśli znak A-7 nie występuje (rzadko, ale zdarza się), to kierowcy wjeżdżający na rondo mają pierwszeństwo przed tymi, którzy już na rondzie są.

Rondo - jakie panują na nim zasady?

Przygotowanie do pokonania ronda z zamiarem skrętu w lewo (najczęściej trzeci zjazd) rozpoczyna się jeszcze przed samym skrzyżowaniem. Zatrzymując się przed linią warunkowego zatrzymania, kierowca powinien ustawić pojazd na lewym pasie wjazdowym. Warto zaznaczyć, że wbrew popularnym praktykom, kodeks drogowy nie wymaga sygnalizowania kierunkowskazem wjazdu na rondo.

Po uzyskaniu możliwości bezpiecznego wjazdu na rondo, kontynuujemy jazdę lewym pasem ruchu, mijając pierwsze i drugie wyjazdy. Dopiero zbliżając się do trzeciego zjazdu (tym, którym zamierzamy opuścić rondo), pojawia się kluczowy moment wymagający szczególnej uwagi.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy manewr skrętu w prawo wymaga zbliżenia się do prawej krawędzi jezdni. W praktyce oznacza to konieczność zmiany pasa ruchu z lewego na prawy przed opuszczeniem ronda lub co najmniej jego przecięcia.

W tym miejscu ważne jest również oznakowanie poziomie. Jeśli organizator ruchu nie wymalował ciągłej linii, to nie nic nie stoi na przeszkodzie, by z ronda zjechać z lewego pasa, tylko przecinając prawy. Jeśli jednak występuje linia ciągła, to wcześniej trzeba zmienić pas na prawy.

Manewr zmiany pasa wymaga uprzedniego zasygnalizowania zamiaru prawym kierunkowskazem oraz ustąpienia pierwszeństwa pojazdom już poruszającym się po prawym pasie. To właśnie w tym momencie dochodzi do największej liczby kolizji na rondach dwupasmowych. Kierowcy, skoncentrowani na zbliżającym się zjeździe, często pomijają kwestię tego, czy prawy pas jest zajęty i nie ustępują pierwszeństwa pojazdom znajdującym się po ich prawej stronie.

Czy można objechać rondo prawym pasem?

Oczywiście, o ile pozwala na to oznakowanie poziome i pionowe - coraz więcej jest bowiem rond turbinowych z wyznaczonymi pasami dla danych kierunków ruchu. Jeśli mamy jednak do czynienia z rondem klasycznym, ale o co najmniej dwóch pasach ruchu, to kierowca może skręcić w lewo, czy, w razie wątpliwości, objechać rondo prawym pasem.

Uwaga na niebezpieczne sytuacje na rondzie dwupasmowym

Dość często niebezpieczne sytuacje wywołują kierowcy wjeżdżający na prawy pas ronda w momencie, gdy z lewego pasa zjeżdża inny pojazd. W tym wypadku dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa, ale przez kierowcę wjeżdżającego, który powinien dostrzec włączony kierunkowskaz pojazdu znajdującego się na rondzie i ewidentnie zamierzającego zmienić pas ruchu (czy też zjechać z ronda). Oczywiście w sytuacji, gdy pojazd znajduje się już na prawym pasie ronda (na przykład jechał równolegle), wówczas to kierowca z pasa wewnętrznego musi ustąpić pierwszeństwa przy zjeździe.

