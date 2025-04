Co oznacza znak B-37 i B-38?

Na pierwszy rzut oka oba przypominają tradycyjny znak B-35 informujący o zakazie postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu wynosi maksymalnie 1 minutę, a jeśli będzie on dłuższy, zostanie wskazany na znaku lub umieszczonej pod nim tabliczce. Znaki B-37 i B-38 wyróżniają się dodatkową cyfrą rzymską - I lub II, która informuje o tym, w jakie dni obowiązuje dany znak - parzyste lub nieparzyste.

Kierowcy muszą wiedzieć, że zakaz postoju nie tylko obowiązuje w konkretne dni, ale także w określonych godzinach - od 00:00 do 21:00. Trzygodzinna przerwa to czas, w którym kierowcy powinni przeparkować swoje auta. Podobnie jak standardowy znak "zakaz postoju", te również obowiązują do najbliższego skrzyżowania. Znak B-37 stosuje się w parze ze znakiem B-38 umieszczonym po przeciwnej stronie drogi oraz tabliczką T-26 precyzyjnie określającą, która strona placu objęta jest zakazem postoju lub zatrzymywania.