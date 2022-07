Tak zwany pajączek wystarczy, żeby stracić dowód rejestracyjny

Spis treści: 01 Pęknięcie na szybie? Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny

02 Za złe opony także można stracić dowód rejestracyjny

03 Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Za co jeszcze?

Utrata dowodu rejestracyjnego kojarzy się przede wszystkim z niewykonanym na czas badaniem technicznym pojazdu. Warto jednak wiedzieć, że policjant ma prawo zatrzymać dowód również wtedy, gdy stwierdzi, albo ma uzasadnione podejrzenie, że stan techniczny samochodu powoduje niezdolność do dalszej jazdy w legalny sposób. W celu zweryfikowania swoich podejrzeń policjant ma prawo wsiąść za kierownicę, albo poprosić kierowcę o wykonanie takich czynności, które pozwolą na zweryfikowanie stanu technicznego.

Taką podstawą do zatrzymania dowodu może być np. pajączek na szybie, czyli drobne pęknięcie, które w żaden sposób nie wpływa na widoczność. W tym przypadku policjant nie wystawi pokwitowania, które umożliwi jazdę przez jakiś czas, żeby usunąć problem w aucie. Mogą je otrzymać tylko ci kierowcy, którym dowód osobisty zatrzymano z powodu niezagrażającego bezpieczeństwu, a do takich pęknięcie szyby się nie zalicza. Wynika to z tego, że każde pęknięcie może pogłębić się podczas jazdy. Co to oznacza dla kierującego takim pojazdem? Konieczność wezwania lawety.

Opony także mogą być powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Oprócz płytkiego bieżnika (poniżej 1,6 mm głębokości), warto też pamiętać, że opony nie mogą wystawać poza obrys karoserii. Ponadto nie mogą być uszkodzone (bez nacięć, rozerwań, pęknięć). To jednak nie wszystko. Dowód można także stracić za dwie różne opony na jednej osi pojazdu. Prawo dopuszcza korzystanie z różnych opon na przedniej i tylnej osi. Lewa i prawa opona tej samej osi muszą być jednak identyczne. Dwie różne opony na jednej osi mogą wpływać na zachowanie pojazdu na drodze. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest zastosowanie dojazdówki.

Z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego muszą liczyć się także kierowcy, którzy mają zbyt mocno przyciemnione szyby przednie i przednie boczne. Przepuszczalność światła musi być nie mniejsza niż 75 proc. w przypadku szyby czołowej i nie niższa niż 70 proc., jeśli chodzi o szyby przednie boczne. Dowód rejestracyjny może być zabrany także za zbyt głośny wydech lub zbyt wysoką emisję spalin. Dotyczy to również stosowania nieprawidłowego oświetlenia (np. reflektorów lub lamp, które nie posiadają homologacji). Oprócz braku ważnego badania, złego stanu technicznego, a także naruszenia kwestii dotyczących ochrony środowiska, wyposażenia i oświetlenia, dowód rejestracyjny można stracić również za niezgodność danych osobowych oraz informacji o pojeździe.

Dowód rejestracyjny jest odbierany cyfrowo w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Policja informuje urząd o zatrzymaniu dokumentu przez Internet. Odbiór również odbywa się online, i możliwy jest dopiero po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

