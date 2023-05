Punkty karne ważne znów tylko rok. Coraz bliżej zmiany przepisów

Spis treści: 01 Wracają kursy, pozwalające "odpisać" sześć punktów

Do nowelizacji, która wyszła z Sejmu, senatorowie zgłosili szereg poprawek. Nie wszystkie zostały zaakceptowane. Jedna z nich zakładała usunięcie z nowelizacji możliwości odbywania płatnych kursów, po których z konta kierowcy znikałoby 6 punktów karnych. Ta poprawka nie zyskała poparcia, a więc taka możliwość będzie istnieć.

Wracają kursy, pozwalające "odpisać" sześć punktów

Z możliwości odbycia kursów będą mogli skorzystać kierowcy, którzy mają prawo jazdy przynajmniej rok. Kurs będzie można odbywać co pół roku, a więc w sumie możliwe będzie "odpisanie" z konta 12 punktów, czyli połowy z puli 24 punktów (od 25 punktów kierowca traci prawo jazdy i musi udać się na egzamin sprawdzający kwalifikacje).

Punkty karne znów będą ważne rok, a nie dwa lata

Senat nie zakwestionował również najważniejszej zmiany dla kierowców, czyli skrócenia okresu obowiązywania punktów karnych z dwóch lat do roku. Przypomnijmy, że tę zmianę PiS wprowadził w zeszłym roku. 17 września weszły w życie przepisy, które zakładały kasowanie punktów karnych po dwóch latach od opłacenia mandatu, ponadto zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów, który zakładał, że aż za 21 wykroczeń kierowca jednorazowo mógł otrzymać 15 punktów karnych.

Popełnienie zaledwie dwóch takich wykroczeń w ciągu dwóch lat oznaczało utratę prawa jazdy. Po zmianach stracić prawo jazdy będzie znacznie trudniej.

Inna nowość jest formalna. Prawo jazdy po okresie zatrzymania za wykroczenia będzie zwracane automatycznie, nie będzie konieczności składania wniosku.

Co ciekawe, rząd PiS nie mówił głośnie o tym, że zamierza wycofać się z wprowadzonych przez siebie we wrześniu zmian. Dlatego m.in. nowe zapisy "ukryto" w nowelizacji, która miała dotyczyć przewozów na aplikację. Przepisy drogowe Rewolucja w punktach karnych cofnięta - sejm przegłosował nowelizację

Przewozy na aplikację. Zmiany w przepisach

W tym zakresie zmiany mają dotyczyć lepszej weryfikacji tożsamości kierowców wykonujących przewozy. Pośrednicy czyli firmy typu Bolt i Uber, będą mieli obowiązek zweryfikowania tożsamości przed oficjalnym rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego kursu. Kandydat na kierowcę będzie musiał stawić się osobiście, a pośrednik wykona mu zdjęcie i zweryfikuje dokumenty, w tym prawo jazdy i zaświadczenie o niekaralności.

Senat do nowelizacji złożył wiele poprawek. Zdecydowana większość została przyjęta, natomiast za przyjęciem całej noweli wraz z poprawkami Senat zagłosował jednogłośnie - 93 głosami za.

Znowelizowana ustawa trafi teraz do Andrzeja Dudy, który niechybnie ją podpisze. Do wejścia nowych przepisów w życie konieczne będzie jeszcze jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Co istotne, przyznawane do tego czasu punkty karne mają dwuletni okres obowiązywania.



