Spis treści: 01 Nowy taryfikator mandatów oraz nowy taryfikator punktów karnych 2022

02 Rząd wycofuje się z rewolucji w punktach karnych

03 Nowe przepisy dotyczące przewozów na aplikację

Nowy taryfikator mandatów oraz nowy taryfikator punktów karnych 2022

Przypomnijmy, że rządzący dwukrotnie wprowadzili w minionym roku rewolucyjne zmiany, dotyczące karania kierowców za wykroczenia drogowe. Pierwsza weszła w życie 1 stycznia i zmieniła stawki mandatów za dużą część wykroczeń. Jednocześnie podniesiono maksymalną kwotę mandatu za jedno wykroczenie - z 500 zł do 2500 zł. Z kolei najwyższa kara, jaką może wymierzyć kierowcy sąd, jeśli policja zdecyduje się skierować tam sprawę zatrzymanego kierującego, wzrosła z 5000 do 30 000 zł.

Drugi pakiet zmian wszedł w życie 17 września 2022 roku i obejmował głównie kwestię punktów karnych. Po pierwsze podwyższono maksymalną ich liczbę za jedno wykroczenie z 10 do 15 punktów i odpowiednio zaostrzono kary za najpoważniejsze wykroczenia. Pozostawiono przy tym maksymalną liczbę punktów, jaką może uzbierać kierowca, na poziomie 24 punktów.

Kolejna zmiana dotyczyła okresu, po jakim punkty znikają z konta kierowcy. Wcześniej następowało to po roku od popełnienia wykroczenia, ale po 17 września wydłużono ten czas do dwóch lat i to dopiero od momentu opłacenia mandatu. Co więcej, zlikwidowano szkolenia, prowadzone przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, pozwalające na zmniejszenie o 6 liczby punktów, w których można było brać udział raz na pół roku.

Również we wrześniu minionego roku, wprowadzono tak zwaną zasadę recydywy. Zgodnie z nią, jeśli kierowca w ciągu dwóch lat dwukrotnie popełni takie samo wykroczenie, otrzymuje mandat w podwójnej kwocie. Zasada ta dotyczy tylko przypadku wybranych, najpoważniejszych przewinień, ale w ten sposób za jedno tylko wykroczenie można dostać nawet 5000 zł mandatu.

Rząd wycofuje się z rewolucji w punktach karnych

Rząd podczas ostatniego głosowania przyjął nowelizację, która cofa część z wprowadzonych w minionym roku zmian. Chodzi konkretnie o czas pozostawania punktów karnych na koncie kierowcy - znikać będą nie po dwóch latach, ale ponownie po roku.

Przywrócone zostaną także kursy reedukacyjne, tak jak poprzednio pozwalające na usunięcie 6 punktów karnych raz na pół roku. Aby wziąć w nich udział, trzeba będzie spełnić trzy warunki:

uczestnik musi posiadać prawo jazdy dłużej niż rok

można redukować wyłącznie punkty za wykroczenia, za które mandat został już opłacony

nie może to być szkolenie prowadzone "na odległość" (online)

Dodajmy, że rząd nie afiszował się z chęcią wprowadzenia takich zmian, a odpowiednie zapisy, pojawiły się w nowelizacji, która miała dotyczyć poprawy bezpieczeństwa osób, korzystających z usług przewoźników, zamawianych przez aplikację. Dlaczego więc rządzący zdecydowali się (po cichu) wycofać z jednej ze zmian, która rok temu zachwalana była, jako istotna dla poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach? Oto jak wyjaśnił to wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podczas wywiadu dla RMF FM:

Złagodzenie przepisów dotyczących ostrego karania piratów drogowych odbyło się na prośbę branży transportowej. (...) Branża transportowa sygnalizowała nam duży problem. Były obawy kierowców zawodowych, tych, którzy każdego dnia spędzają w pojazdach kilka, a nawet kilkanaście godzin. (...) Spędzając tyle godzin za kółkiem są bardziej narażeni na drobne wykroczenia, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zatrzymania prawa jazdy. Ryzyko popełnienia drobnego błędu, nieważącego na bezpieczeństwie jazdy, jest tu dużo wyższe niż w przypadku osoby dojeżdżającej do pracy.

Jednocześnie wiceminister przekonywał, że wycofanie się ze wspomnianych przepisów, nie wpłynie w żaden sposób, na obserwowany wyraźny spadek liczby wypadków na polskich drogach.

Nowe przepisy dotyczące przewozów na aplikację

Tak jak wspomnieliśmy, omawiane zmiany, przyjęte były wraz z pakietem innych przepisów, mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób, które korzystają z usług firm, świadczących przewozy za pośrednictwem aplikacji. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorcy, którzy oficjalnie figurują jako pośrednicy między kierowcami oraz ich klientami, będą zobowiązani do weryfikacji kierowców wykonujących przewozy, zanim jeszcze rozpoczną z nimi współpracę. Kierowcy zainteresowani taką pracą, będą musieli osobiście stawić się w oddziale pośrednika, potwierdzić swoją tożsamość oraz posiadane uprawnienia do kierowania.

Przedsiębiorcy będą także musieli:

Dokonywać weryfikacji - w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 100 przewozów - czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono.

Znowelizowane przepisy przewidują także zaostrzenie kar, za niedopełnienie obowiązków, wymienionych w ustawie.

