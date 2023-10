Obowiązkowa wymiana tablic rejestracyjnych. Zostały dwa miesiące

Już tylko nieco ponad dwa miesiące dzielą nas od 1 stycznia 2024 roku, gdy w życie wejdą nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracyjnego pojazdów. Począwszy od tej daty każdy nabywca samochodu zobowiązany będzie do złożenia wniosku o jego rejestrację, a nie - jak miało to miejsce do tej pory - jedynie zgłoszenia nabycia. Oznacza to nie tylko konieczność osobistego stawienia się w wydziale komunikacji, ale też - w przypadku starszych aut - wymiany tablic rejestracyjnych. W przeciwnym razie kierowcom grożą kary do 1000 zł.

Zdjęcie Kupując używany samochód, można pozostawić tylko tablice zgodne z obecnym wzorem. Takie z polską flagą kwalifikują się więc do wymiany / Marek Maszewski / Reporter