Przypomnijmy - w sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która zmienia również niektóre zapisy Prawa o ruchu drogowym. Pierwszy raz w historii - w "oddziale 7." pojawiło się w nim pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Takie pojazdy nie będą poddawane okresowym badaniom technicznym i wyróżniać się mają m.in. nowym wzorem tablic rejestracyjnych.

Nowe tablice rejestracyjne dla aut przeznaczonych do sportu

Uściślijmy - zamiast okresowych badań technicznych auta przeznaczone do sportu będą musiały przechodzić badania co do zgodności z warunkami technicznymi i będą dopuszczone do ruchu wyłącznie "czasowo".



Czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych dokonywać ma starosta "właściwy miejscowo". W wydziale komunikacji otrzymamy wówczas pozwolenie czasowe (na 12 miesięcy) oraz komplet zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, których wyróżnienie od innych tablic w postaci odrębnego koloru tła zostanie określone w - tworzonych właśnie - aktach wykonawczych.



Co ważne - samochód osobowy przeznaczony do sportu nie będzie mógł uczestniczyć w normalnym ruchu. Pojazd trafić może na publiczną drogę wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych.



W przypadku "rajdówek", chodzi np. o możliwość poruszania się po zgłoszonych wcześniej przez organizatora trasach dojazdowych pomiędzy odcinkami specjalnymi. Oznacza to, że zarówno do stacji kontroli pojazdów (na badanie co do zgodności z warunkami technicznymi), jak i na samą imprezę, samochód osobowy przeznaczony do sportu będzie musiał trafić na lawecie.

Tablice rejestracyjne dla aut sportowych od 1 czerwca 2023. Będą pomarańczowe?

Jak informuje branżowy serwis prawodrogowe.pl, Ministerstwo Infrastruktury pracuje właśnie nad przepisami wykonawczymi w tej sprawie. Ściślej - chodzi o nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Na mocy nowego rozporządzenia:

Określona zostanie wyróżniająca się kolorystyka tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz uzupełnione zostaną przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych.

Ponadto, jak wynika z informacji prawodrogowe.pl, w projekcie zakłada się też "ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienia przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych". W szczególności dotyczy to szczegółowych wymagań techniczne dla tablic rejestracyjnych, zakresu i sposobu ich badania, a także samych wzorów tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli. Obecnie wiadomo już, że nowe rozporządzenie dotyczące tablic rejestracyjnych miałoby obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.



Z wcześniejszych publikacji wynika, że wyróżnikiem tablice czasowych przeznaczone dla samochodów sportowych mógłby być pomarańczowy kolor tła.